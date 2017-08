¡No es chiste! Maduro propone crear “escuelita” para formar a los Constituyentes

By

La Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro está constituida por actores, cantantes, pescadores, campesinos, motorizados y cualquiera que se quisiera postular; a juicio del Gobierno contribuirían con su experiencias en los diferentes sectores que representan.

Manuela Vargas/Venezuela Al Día

Luego que hubiesen advertencias sobre la preparación de estas personas y que se tildará de racistas a quienes cuestionaron la falta de estudios de los candidatos, este miércoles instó a los electos a “estudiar” e informó que proveerá aulas para ello.

Además impartió instrucciones para que no den declaraciones en medios que no vayan acorde y a ir “a recibir cursos para no tirar flechas”.

Maduro propone crear una “escuelita” para formar a los constituyentes. Esos, los que van a resolver todos los problemas del país. “Montemos una escuelita. Yo pongo a sus órdenes la Escuela de Planificación, para que aparten tiempo para el estudio de la imagen”.

