Lo que le pidió Oscarcito a las filas del chavismo (Foto)

El cantautor venezolano Oscar Hernández, conocido como “Oscarcito”, pidió a las filas del chavismo que lo dejaran seguir en su cuenta de Instagram.

“Por muchísimos años quise respetar sus ideales! Pero ustedes no respetan a nadie! Entonces, si no quieren sufrir leyéndome, NO ME SIGAN ! Y FELIZ NAVIDAD…”, agregó junto a la publicación.

Por muchísimos años quise respetar sus ideales! Pero ustedes no respetan a nadie ! Entonces, si no quieren sufrir leyéndome, NO ME SIGAN ! Y FELIZ NAVIDAD… A post shared by oscarcitomundo (@oscarcitomundo) on Jul 30, 2017 at 6:43pm PDT

El mensaje está junto con una imagen de fondo rojo y tres signos de exclamación, en los que se lee: “Chavistas háganme un enorme favor: No me sigan”.

Recientemente, Oscarcito ha sido crítico de las acciones del Gobierno venezolano y ha repudiado la política represiva que han puesto en marcha los cuerpos de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones convocadas por la oposición en el país.

Con información de Sunoticiero