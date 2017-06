Vecina de La Vega desenmascara falsa información del régimen sobre allanamientos

Más de 6 horas se mantuvo la parroquia La Vega en Caracas en protesta activa en la calle, a pesar de fuerte represión y la agresión por parte de los cuerpos de seguridad del “Estado” no pudieron callar sus voces, por lo que decidieron mantenerse en el lugar y exigir sus derechos como venezolanos.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Sin embargo, en horas de la tarde se conoció a través de las redes sociales que funcionarios de la Guardia Nacionaly el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) comenzaron los allanamientos en el lugar.

#2junio 5.05 pm CICPC y SEBIN están allanando apartamentos de los bloques 1 y 2 de #LaVega pic.twitter.com/iG5m28UwXt — Ana Virginia Escobar (@anavescobar) June 2, 2017

Asimismo vecinos de la parroquia denunciaron que la GNB Y PNB les robaron los celulares y las cámaras para que no registren los hechos de la manifestación. “Adyacencias con barricadas. GNB y policías decomisando celulares y cámaras para que no registren la protesta”, dijo la periodista Haidy Rodríguez.

A pesar de que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y medios de comunicación niegan está realidad vivida, una vecina del sector desmintió cualquier información dada por el Estado y relató la realidad que vivió ella, el sector y muchos lugares de Venezuela donde funcionarios de “seguridad” del Estado hacen uso desmedido e ilegal de su fuerza para sembrar miedo entre los manifestantes.

“Ayer yo estaba en mi casa y entraron oficiales de la Guardia Nacional, Colectivos, Policias, me agredieron físicamente, tumbaron la puerta de mi casa para poder pasar”, explicó la mujer en un video publicado en la red social Twitter, al mismo tiempo que aseguraba que la PNB sembró evidencia falsa en los jóvenes que se llevaban detenidos para poder enjuiciarlos.

“Yo resguardé a tres niños, estudiantes universitarios que están defendiendo a nuestro país. Ahora me estoy enterando que les sembraron armas, les sembraron drogas, camisas de voluntad popular y por eso estoy aquí, yo soy madre de familia, su mamá me llamó para que testificara. Esos niños salieron de mi casa limpios, sin nada, esos policías no encontraron nada en mi casa, si hubiesen encontrado algo yo no estuviese aquí”, aseguró la ciudadana Aulin Marchena, testigo y víctima de los allanamientos.

Finalmente, la mujer quien se encontraba en lugar donde tenían a los jóvenes que resguardó detenidos, explicó que los “policías lanzaron bombas lacrimógenas y yo lo que hice fue resguardar a los jóvenes, los protegí, estuvieron hasta las 6:30 de la tarde que se los llevaron. Yo vine para acá como testigo de mi casa y de ellos porque en mi casa no había nada y ellos tampoco tenían nada”.