Real Madrid conquista la Liga de Campeones y logra su duodécimo título

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

eal Madrid agrandó su leyenda con su duodécimo título de Liga de Campeones, tras vencer este sábado en Cardiff a la Juventus por 4-1, con un doblete de Cristiano Ronaldo y tantos del brasileño Casemiro y Marco Asensio. AFP

Si el Real Madrid escribió otra página en los libros de historia, con su récord de doce títulos de quince finales jugadas, también lo hizo el portugués, que dio un paso definitivo para obtener su quinto Balón de Oro, con lo que igualaría a Leo Messi.

Cristiano Ronaldo había adelantado al Real Madrid en el minuto 20.

EFE/Daniel DalLa decepción fue doble para la Juventus, que perdió su séptima final de nueve disputadas y su mítico portero Gianluigi Buffon, de 39 años, perdió casi la última oportunidad que le quedaba para hacerse con la Champions, el único trofeo que falta en su palmarés, recibiendo además una goleada.

La Juventus terminó con diez jugadores por la expulsión del colombiano Juan Cuadrado, por doble amonestación en el minuto 84, después de haber entrado en el campo en el 66.

Si el protagonismo del partido estaba dirigido hacia Buffon, fue el costarricense Keylor Navas el que atrajo los focos con dos buenas paradas en los primeros minutos, primero a Gonzalo Higuaín (4) y sobre todo al bosnio Miralem Pjanic (7).

Mejor inicio de Juventus

El Real Madrid se vio sorprendido en esos primeros minutos por una Juventus que parecía tener más ganas de victoria, tras varias finales perdidas.

Massimiliano Allegri con un 3-4-3 paraba en el centro del campo cualquier intento de subida por las bandas de los laterales blancos.

Pero a partir del cuarto de hora de partido, el Real Madrid despertó y comenzó a mover el balón con rapidez para facilitar la sorpresa por las bandas.

De este modo llegó el primer tanto del Real Madrid, con una combinación Carvajal-Cristiano (20).

Toni Kroos había iniciado el contragolpe, cediendo a Cristiano Ronaldo, que avanzó, pasó a la derecha a Carvajal, quien le devolvió un centro medido para que abriera el marcador.

Pero la alegría duró poco en el Real Madrid ya que poco después Mandzukic respondía con una obra de arte (27).

Gonzalo Higuaín recibió un centro desde la izquierda, cedió al croata que tras parar con el pecho y sin dejar caer el balón disparó de espaldas al arco, sorprendiendo a un Keylor Navas que no se esperaba esa jugada.

apeles se habían invertido, el Real Madrid había marcado en un contragolpe y la Juventus anotaba con una genialidad.

Tras el tanto de Mandzukic, se volvió al mismo escenario de los primeros quince minutos, la Juventus se mostraba más resolutiva en los duelos individuales y recuperó el mando del encuentro.

Isco Alarcón, que había sido preferido a Gareth Bale, no era el mismo jugador de anteriores partidos.

El Real Madrid no estaba a gusto y no llegaba a la portería de Buffon, que no tuvo que intervenir otra vez hasta el minuto 54 atrapando un disparo lejano de Luka Modric.