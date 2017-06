Fracaso chavista: “Niños de la Patria” mendigan y viven en las calles

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El 06 de diciembre del año 1998, cuando Hugo Chávez resultó electo presidente de Venezuela, enfatizó su deseo de construir una nueva Venezuela, en la que los menos favorecidos económicamente serían los principales protagonistas de su mandato, en la que según él, no habrían ningún venezolano, niño o adulto en duras condiciones de calle.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

“Hugo Chávez se prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela (…) Yo seré el primer culpable si hay niños de la calle”, señaló declarando que de no cumplirse sus palabras, dejaría de llamarse por su nombre.

Diez años después y en su segundo mandato, Chávez vio la realidad que lo envolvía y aseguró que no habría ningún niño viviendo en las calles. “Hace diez años había aquí registrados más de 8.000 niños en situación de calle. Hoy, no hay niños registrados que estén abandonados en las calles (…) que vivan, que duerman, no hay”, manifestó entonces.

Pero la realidad es otra y no puede ocultarse. Para aquel entonces, gracias a la bonaza petrolera y la “mejora” de las condiciones de las personas menos favorecidas económicamente, mermó la mendicidad por parte de los menores en situación de calle, sin embargo, los índices de violencia entre los niños se incrementó notoriamente, dejando en evidencia que la problemática se trasladó hasta los hogares.

Actualmente, con Nicolás Maduro a cargo del país y con la peor crisis política, económica y social, la problemática de los niños en situación de calle ha proliferado de forma alarmante el último año, según información del coordinador de la organización no gubernamental Cecodap, Fernando Pereira al diario El Cooperante, quien explicó que a causa de la pobreza aguda en los hogares venezolanos, muchos niños son abandonados y enviados a la calle para que subsistan por sus propios medios.

“Los niños y los adolescentes son los más vulnerables a la crisis, porque se agudiza la pobreza extrema y estos se ven obligados a vivir en las calles, a mendigar en centros comerciales y lo más reciente, en las marchas de la oposición venezolana, puesto que buscan lugares con afluencia de personas donde puedan obtener, además de comida y dinero, atención”, reiteró Pereira, quien responsabilizó al Estado por la no atención del tema, el cual, es ignorado por los voceros oficiales del Gobierno.

Desde el 2006 en el país se han inaugurado diferentes planes sociales para contrarrestar esta situación, como la Misión Negra Hipólita, la cual tenía como fin rescatar a las personas de la calle y ofrecerles un programa de capacitación en el cual pudieran integrarse en la sociedad. Luego se creó la misión “Niños y niñas del Barrio”, con el que se pretendía abordar “las necesidades y defender a los niños, niñas y adolescentes más pobres, con énfasis en aquellos que estaban en situación de calle”, y que, de acuerdo con cifras oficiales, atendió un total de 6 millones 200 mil venezolanos entre los 0 y los 17 años de edad.

Luego de la muerte de Chávez, las misiones pasaron a conformar parte de la Gran Misión Hogares de la Patria, creada por Maduro en el 2014 y refundada en el 2017 bajo el nombre “Fundación Misión Hogares de la Patria”, sin embargo, hasta la fecha, no se conoce que alguno de los programas ofrecidos por esta, se encargue de accionar soluciones con respecto a la proliferación de infantes en las calles.

Actualmente, de acuerdo con el representante de Cecodap, no existen organismos gubernamentales de los varios que se encuentran activos, que atiendan la situación de niños abandonados, viviendo en las calles y comiendo de la basura. “Es un tema que ni siquiera se habla. No se menciona, salvo que sea para señalar a la oposición de ‘adoctrinar’ a los niños que van a las marchas a cambio de darles comida”, reiteró Pereira, quien recalcó que “No se escucha al Presidente, ni a los Ministros, o al Viceministro encargado del tema, que se estén tomando medidas al respecto. Ni siquiera la competencia está asumida con nombre y apellido en algún ente gubernamental”.

Ante el aumento de la crisis económica en el país, la cual ha llevado a la escasez de alimentos y todo tipo de productos, es probable que el aumento de niños en condición de calle se acelere. De igual forma, esto produce otras consecuencias, como el aumento de la criminalidad, ya que las bandas delictivas acogen a los menores y les proveen un sustituto de seno familiar, en el que son protegidos (de cierta manera), a cambio de cometer actos delincuenciales.

“Que exista hoy día esta situación, demuestra que el plan de Chávez fue todo un fracaso”, sostuvo Pereira, quien recalcó que “el simple hecho de que no se reconozca por parte del Gobierno que existe este problema, deja en evidencia que esta política no sirve”, aseguró el también educador y defensor de los derechos de los niños.

Con información de El Cooperante