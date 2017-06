Descubrió que su novia le era infiel luego de dedicarle una serenata (video)

By

Todo iba de maravilla en la cabina de la radio mexicana La Raza. La música de Virlán García se escuchaba por los parlantes de la radio. Un entusiasmado muchacho llamado José llamo a la radio motivado por el tema de Virlán y pidió que dediquen la canción a su enamorada.

Al terminar el tema y comunicarse con la afortunada muchacha el locutor de la radio pregunto: ‘Marta, ¿quién crees que te mandó la serenata?’. La respuesta de la mujer dejó a todos helados en el estudio.

“La única persona que se me viene a la mente es Arturo’, dijo para sorpresa de quienes la escuchaban. Y se armó la hecatombe, ya que no se trataba de Arturo, tenía que ser José.

‘No, qué chingados, yo no soy Arturo. ¿Quién es ese Arturo? ¿Quién es ese imbécil? Soy yo José’, dijo el despechado sujeto que no le quedó otra que reclamar a su supuesta pareja.

La mujer, sin una pizca de remordimiento, le increpó que ella ‘no le había pedido nada’. No te pierdas el video…

Vìa: Insólitas Noticias