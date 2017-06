¿Se le fundió un cable? La extraña felicitación de Motta Domínguez a VTV

By

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Alfredo Motta Domínguez siempre encuentra la manera de que se hable de él. Lamentablemente no es por su buena gestión y mucho menos porque haya erradicado los cortes eléctricos que sufre el país. Por el contrario, la tarde del viernes decidió enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores de Venezolana de Televisión, en vista de la marcha opositora que se movilizaría hasta sus instalaciones.

Amanda Collins/Venezuela al Día

El lema de VTV, donde dicen que son el canal de “todos los venezolanos” se ha terminado por tomar a burla o a provocación. Desde que el poder lo ostenta el chavismo, en el canal no ha habido cabida para la disidencia. La única manera de que la oposición salga reflejada por sus pantallas, es cuando los están denunciando de terrorismo, con pruebas cuestionables y manipuladas.

A pesar de la fama que se ha ganado VTV, los funcionarios chavistas deben cumplir con el protocolo y aplaudir su “gestión informativa”. Es por ello que Motta Domínguez declaró para las pantallas del canal del Estado, su apoyo y respaldo total para los trabajadores de la televisora.

Hasta allí todo estaba bien, pero luego no se pudo contener y decidió advertir a los opositores que participarían de la marcha diciéndoles: “No los van a callar”. El ministro chavista olvidó por un momento lo que hizo Hugo Chávez durante su intentona golpista cuando irrumpieron a la sede del canal, o quizás pretendió achacar a la oposición sus propias culpas del pasado.

EN VIDEO | Ministro Motta Domínguez ante marcha opositora a VTV: "No los van a callar. Si no es por ustedes -VTV- muchas cosas no se saben" pic.twitter.com/ZK8ij29dA5 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) June 2, 2017

Todo aquel que viva en Venezuela no puede considerar más que risible las declaraciones de Luis Motta. En especial cuando afirma que si no fuera por la labor de VTV, serían muchas las cosas que no se conocerían en el país.

Un canal que monta ollas con declaraciones sobre sobornos con Nutella y desconoce a más de la mitad de la población venezolana y su descontento con la gestión chavista, sólo puede ser aplaudida por un funcionario que se beneficia del régimen, mucho más allá del cargo.