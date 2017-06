Por falta de boletos Venezuela da primer forfeit en la historia de la Liga Mundial

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Venezuela debía abrir este viernes su participación en el Pool C de la Liga Mundial, enfrentando a Austria en Frankfurt. Sería el primer encuentro entre ambos combinados en cualquier evento internacional de voleibol. El estreno tendrá que esperar. Los dirigidos por Ronald Sarti no se presentarán en ese primer duelo, en lo que será el primer forfeit de la historia de este torneo. La razón: los boletos para el traslado a Alemania fueron emitidos a última hora y el equipo llegará minutos antes del pitazo inicial.

La presencia de la selección en la Liga Mundial había sido confirmada hace nueve meses. Sin embargo, fue recién a mediados de este mes cuando llegó al país el técnico Sarti y tomó las riendas del equipo, que participará sin haber cumplido un solo tope de fogueo, y fue apenas el miércoles cuando la presidenta de la Federación (FVV), Judith Rodríguez, confirmaba que ya había un itinerario para el traslado a Frankfurt.

“Si Lufthansa estuviera operando todavía en el país, sería muy sencillo, porque llegábamos directo a Frankfurt y ya, pero ahora toca buscar combinaciones”, se limitaba a explicar Rodríguez, en referencia a la decisión de la línea aérea alemana de cesar operaciones en Venezuela, anunciada en diciembre pasado.

Finalmente, la opción pasó a ser un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul, desde donde se realizará el traslado a Alemania. Sin embargo, cuando el equipo llegó a Maiquetía a las 10:00 am del jueves para salir, en teoría, a las 2:30 pm, se encontró con la sorpresa de que apenas tenía reserva, pero no boletos comprados.

El Ministerio de Juventud y Deporte, que ha monopolizado la compra de pasajes de todas las selecciones nacionales desde hace meses, envió emisarios al aeropuerto para tratar de resolver. El check-in ya había cerrado, y el vuelo permaneció hora y media demorado, mientras se remediaba la situación del equipo. Ya para ese momento la presidenta Rodríguez no atendía el teléfono, y los propios jugadores permanecían apartados, sin acceso información de lo que se discutía entre Mindeporte y Turkish Airlines.

“No nos dicen nada, no sabemos si vamos a viajar o no, y estamos preocupados. Nosotros vivimos de esto, no podemos quedar suspendidos, y eso es lo que puede pasar si damos forfeit”, se angustiaba el líbero Héctor Mata, uno de los veteranos del grupo, haciendo referencia a la perspectiva, prevista en el Manual de la Liga Mundial, de que Venezuela sufriera una sanción de hasta dos años fuera de cualquier competencia internacional.

Recién a las 3:50 pm comenzaron a embarcar los jugadores, con boletos emitidos manualmente tras varias horas de gestión de Mindeporte. Sin embargo, el itinerario de vuelo no permitirá llegar a tiempo para jugar con Austria a la 1:10 pm hora local, con lo que Venezuela tendrá que pagar 20 mil dólares de multa por no presentarse, y los resultados reflejarán una derrota por 25-0, 25-0 y 25-0. Además, la FVV recibió una fuerte carta de reclamo del director general de la Federación Internacional (FIVB) Fabio Azevedo.

La situación jamás se había presentado en la Liga Mundial, ni siquiera en 2002, cuando siete de los 12 integrantes del equipo cubano desertaron en Bélgica, ni en julio pasado, cuando ocho cubanos quedaron detenidos en Finlandia, por la violación de una mujer en un hotel, un delito por el que finalmente fueron condenados seis de ellos.

Fuentes de la FIVB revelaron que autoridades de la Federación Alemana trataron infructuosamente de acordar una reprogramación del partido, para evitar las pérdidas por concepto de transmisión televisiva y pago de árbitros, pero la única respuesta que obtuvieron de 20 llamadas a la FVV fue “no speak english”.

Al llegar a Frankfurt, Venezuela se enfrentará también a las gestiones de cobro de dos días de habitaciones de hotel y gastos de alimentación que fueron pagados por la organización pero no disfrutados por Chema Carrasco y compañía. Será recién el sábado frente a Kazajistán cuando se concrete el debut venezolano. La próxima semana, el viacrucis se inicia de nuevo, porque el equipo deberá trasladarse de Frankfurt a Tallin, Estonia, para la segunda fase del Pool C.

Venezuela había recibido este año un voto de confianza de la FIVB, que determinó que una serie del Grand Prix se juegue en nuestro país. La sede fue trasladada recientemente del Poliedro al Polideportivo José María Vargas de La Guaira, luego de que la entidad internacional exigiera mayores garantías de seguridad, ante las protestas que sacuden a Caracas desde hace dos meses.

Vía El Estimulo