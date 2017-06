Netflix cancela “Sense8” después de dos temporadas (Comunicado)

By

Parece que no todas las primicias de Netflix han sido bien recibidas por los fanáticos. Recientemente, la plataforma ha sorprendido a los fanáticos con una serie de noticias no muy agradables, y los usuarios en internet han sido bastante claros al respecto. La primera serie cancelada en el 2017 fue “The Get Down”, y ahora una de las favoritas también quedará fuera de su repertorio.

Redacción Venezuela al Día

“Sense8”, la exitosa historia que incluía a un elenco multicultural, ha sido también cancelada por los productores después de dos temporadas. La razón principal, de acuerdo a lo que reporta El Farandi, fue el alto presupuesto que requiere la grabación de la misma pues, solo para estas temporadas, han visitado más de 10 países y ciudades de todas partes del mundo.

“Fue todo lo que los fans soñaron: audaz, emocional, impactante e inolvidable. Nunca ha habido un show más verdaderamente global, con un elenco y un crew internacional y diverso, el cual sólo es comparable con la comunidad conectada y apasionada de fans de la serie alrededor del mundo”. Asimismo, escribieron: “Gracias por ser parte de este viaje. #Sense8 termina, pero nuestra conexión durará para siempre.”