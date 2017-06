Juan Barreto desenmascara al gobierno con la ANC

By

Para el secretario general del partido Redes, Juan Barreto, el Consejo Nacional Electoral debe aplicar un referendo aprobatorio para la Asamblea Nacional Constituyente, y no un referendo consultivo, con el propósito de conocer si realmente el pueblo avala la iniciativa del presidente Nicolás Maduro.

A través de una nota que publicó el portal Unión Radio, Barreto comentó que “el pueblo cede su soberanía, no la transfiere en una constituyente, y eso se encuentra estipulado en la constitución de Venezuela”.

“Hay unos juristas que no tienen formación filosófica por eso leemos sentencias que no tienes basamento alguno, no es posible que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente desde el poder constituido porque este poder es forma extensa de un modo, resaltó.

“Aunque sabemos que la ANC no fue convocada correctamente debemos darle al presidente el beneficio de la duda y no negar la constituyente de plano porque el dijo que es por la paz”, sentenció.

Por otra parte, Barreto aseveró que la Fiscal Luisa Ortega Díaz tiene derecho a fijar posición y realizar un debate, esto producto de los últimos pronunciamientos de la la representante del Ministerio Público, quien rechaza las políticas de Nicolás Maduro.

