Il Listone di Maduro, por Antonio Ecarri

Como una trapisonda histórica le quedó a Pérez Jiménez su írrito plebiscito de 1957. Consultó y arrebató, de la manera más burda. Sin embargo, en aquel noviembre el General jamás se imaginó que su ocurrencia tendría el fatal desenlace para el sistema político que le había impuesto a la nación desde 1953. Meterse con la soberanía popular tiene su costo.

Este episodio histórico aún no llega a la bajeza cometida por el régimen caduco de Maduro, cuando pretende desconocer la soberanía popular, inventando una espuria Asamblea Constituyente al mejor estilo del despreciable fascismo. Sí, después de llenarse la boca durante 19 años con “todo el poder para el pueblo”, los supuestos legatarios de Hugo Chávez mutan a un esquema totalitario que la humanidad había enterrado en los sótanos de la historia.

En abril de 1924, Benito Mussolini, padre del tan cacareado “Fascismo”, inventó “La Lista Nazionale” o “Il Listone” donde presentó a Italia el listado de sus candidatos al parlamento que le impone a toda la Nación. El proceso estuvo impregnado de fraude y violencia para quienes adversaran a los candidatos de “Il Duce”. La oposición, liderada por el diputado Giacomo Matteotti, denunció ante el nuevo parlamento los terribles desafueros de las que fueron víctima, solicitando la nulidad de los comicios. Aquel atrevimiento de denunciar al tirano le costó la vida al socialista de 39 años, quien fue secuestrado por los “camisas negras” de Mussolini y encontrado su cuerpo en descomposición semanas después.

Este trágico episodio marcó el inicio de la dictadura plena del fascismo sobre Italia. La oposición fue reducida y perseguida sin importar la respuesta popular. El desenlace de este fatídico personaje ya lo conocemos.

Venezuela vive momentos dramáticos, por eso, la elección fraudulenta de la supuesta Constituyente, cuyo propósito es establecer la dictadura plena, hay que detenerla. Cuando en medio de la peor crisis social, con una avasallante escases de alimentos y medicinas; narcotráfico y armas por doquier; este trágico sistema quiere establecer a juro un sistema político contra la voluntad de todo un pueblo. La respuesta puede ser el desencadenante más perverso, al que el país debe rechazar.

La ANC de Maduro es “Il listone” de nuevo cuño. No es de extrañar, que el método que siga después de la inscripción en solitario de candidatos a este fraude sea la persecución del que no participe, al mejor estilo Mussolini. Con la “constituyente educativa” amenazan a escuelas y liceos a entregar el listado de jóvenes que no asisten y en Catia, los denominados “Comités Clap”, camisas negras de la nueva era, buscan amenazar a opositores con quitarles la mísera caja preparada por el régimen, al que se le ocurra protestar.

Solo falta un detalle, Mussolini no contaba con el rechazo que tiene el actual gobierno, por lo que aplicar esta desgraciada tesis en esta Venezuela, podrá tener resultados catastróficos en corto tiempo.

Ojalá que la sensatez regrese, que sea la soberanía popular en su ejercicio pleno, y que mediante el voto universal, directo y secreto, podamos dirimir la espantosa crisis que nos hunde en la miseria. El camino nuestro es y debe ser pacífico, electoral y constitucional. Un consejo para los gobierneros: abandonen el fascismo, que sus finales no son nada prometedores.