Google Chorme planea bloquear anuncios molestos

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Google ha anunciado que su navegador Chrome empezará a bloquear anuncios molestos, tanto en ordenadores como en móviles, a principios de 2018, siguiendo las directrices de la «Coalition for Better Ads».

La herramienta, como explica la compañía en un comunicado, funcionaría de forma distinta a los demás bloqueadores de anuncios que se pueden encontrar por internet. «Sabemos que gran parte de las webs se nutren de anuncios útiles y atractivos», revela el vicepresidente de publicidad de Google, Sridhar Ramaswamy, quien añade que la publicidad bloqueada será aquella «que reproduce música de forma inesperada o que fuerza al usuario a mirarla durante diez segundos».

Para discernir los anuncios que merecen ser bloqueados o no, Google se ha unido a la «Coalition for Better Ads», una coalición de empresas estadounidenses cuyo objetivo es luchar contra la publicidad intrusiva en internet. Este grupo publicó una serie de reglas a seguir para generar una publicidad online responsable, directrices que Google usará para su bloqueador.

Los anuncios online que se bloquearán por el acuerdo serán aquellos que reproduzcan de forma automática vídeo y sonido, anuncios con cuenta atrás y ventanas de «pop-up». La medida también afectará a la publicidad intrusiva en los «smartphones».

Además, todo indica que el acuerdo de Google con la coalición hará que su herramienta de bloqueo esté directamente integrada en Chrome. Es decir, el navegador se basará en las anteriores premisas para bloquear automáticamente los anuncios, sin necesidad de que el usuario descargue programas o aplicaciones externas.

Vía ABC