Estudiantes exigieron a Villegas un espacio en VTV

El movimiento estudiantil pudo llegar hasta la sede del canal Venezolana de Televisión, pese a todos los obstáculos impuestos por las fuerzas del estado, y es que más pudo la fuerza, entereza y disposición de los jóvenes, que los impedimentos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Como el ministro de Comunicación y presidente de VTV, Ernesto Villegas, se vio obligado a recibir a la multitud que se presentó en la sede de la planta, allí los estudiantes le dejaron bien clara cuál es la visión de este grupo.

“Hoy pedimos que Venezolana de televisión sea una institución que responda al interés de todos los venezolanos, que transmita el hambre que hay, que trasmita la situación de los hospitales, las violaciones de los derechos humanos que hoy se dan en ese sentidos podemos sentarnos a conversar de lo que quiera conversar como exigencia”.

Asimismo, los jóvenes pidieron que en VTV se les otorgue un espacio para que de esta manera estos tengan la posibilidad de informar “la realidad” que no transmite este canal.

“Quiero informar todo lo que sucede, segundo, aquí hay que retractarse de las acusaciones y de las persecuciones en contra de los estudiantes, queremos pedir un espacio para hablarles al país, si es necesario, si es que los periodistas de venezolana de televisión no quieren, no tienen la fuente o no tienen la capacidad de cubrir todos los eventos que se dan en el país, los estudiantes estamos dispuestos a venir a hablarle a Venezuela con la verdad, estamos dispuestos a hablarles a todo el país con los hechos, y lo que dice la fiscalía que es la verdad”, expresó uno de los voceros del movimiento estudiantil.