Cristiano habló de su “enemistad” con Messi

A pocas horas para el inicio de la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, Cristiano Ronaldo habló de la relación con Lionel Messi y dio su opinión acerca de los jugadores sudamericanos.

“La prensa nos quiere vender, quiere hacer su negocio. Es normal. No es sólo en el fútbol, se ve en la Fórmula 1, se ve en el tenis. En cualquier deporte. Para la empresa es bueno”, detalló la estrella merengue tras ser consultado por su “enemistad” con el argentino.

“No soy amigo de Messi, pero somos compañeros. Compartimos tantos momentos. En los premios de los últimos diez años, por ejemplo, estamos juntos siempre”, señaló en una entrevista exclusiva con “Debate Final”.

“Tengo una relación muy buena con él. Para mi, un amigo es aquel al que vas a la casa, comen juntos y eso no es así, pero lo respeto. Lo considero como un compañero de profesión y no un rival, la palabra no me gusta y las comparaciones tampoco, pero son parte del trabajo”, reconoció el luso.

Por otro lado, el último ganador del Balón de Oro, también aclaró que:”Me gusta verlo jugar, a mi me gusta ver a todos los buenos jugadores. Messi es uno de ellos, es un crack, me gusta y disfruto mucho de él”.

Vía Infobae