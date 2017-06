Crisis arrastró al fracaso a la esposa del expresidente de VTV

By

La crisis que actualmente agobia a Venezuela no solo la padecen los que no militan con las políticas del presidente Nicolás Maduro, o a quienes no les alcanza el sueldo mínimo para comprar la cesta básica en el mercado (que tampoco se consigue), ahora resulta que la esposa del expresidente del canal de “todos los venezolanos”, Venezolana de Televisión, Lorena Gil, es víctima de la denominada guerra económica.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al día

Como las redes sociales se caracterizan por ser como el crimen “no perdonan”, pues ahora salió a la luz una foto en la que la esposa de Jordán Rodríguez, publica unos productos que está vendiendo para poder “rebuscarse” pues el dinero que gana su esposo, y el que ella devenga tampoco le es suficiente para darse los lujos que un chavista amerita.

Lorena Gil, ha decidido derrotar la “burocracia y la inflación” con la venta de cremas con sabor a chocolate.

A través de su cuenta en Instagram, la militante del PSUV compartió una fotografía cen la que expresó…

“En esto ando. Enfrentando el monstruo de la burocracia y la inflación. Alimentándome de esperanza, convenciéndome de que sí se puede”.