Caiga quien caiga: Respondemos ¿Cuál es el futuro de este Gobierno?, por Ángel Monagas

Lo que muchos chavistas sienten y no exteriorizan, es que la “revolución” ha sido traicionada. Los “engendros” (hijos) de Chávez por delegación, dilapidaron el enorme capital político que les dejo el “eterno”. Lula con gran precisión sabía lo que iba a suceder y señalo en una oportunidad, que debía conformarse un “gobierno de coalición” para prevenir el “colapso total”. No hablaba ni siquiera de lo que ellos llaman “revolución”, sino de la nación en general.

Muchos chavistas más no “maduristas”, quieren salvar al gobierno venezolano de sí mismo. El peor enemigo de esta falsa revolución, es el Presidente y su entorno inmediato.

¿De quién es la CULPA?

En principio, queda exonerado el actual Presidente como causante principal, aunque igual es culpable del desastre. Participa en el gobierno desde sus inicios.

Los defensores del “chavismo ortodoxo” parece que olvidan al verdadero autor: Un proyecto militarista, populista y profundamente atrasado que comenzó Hugo Chávez.

La diferencia era el “capital político” de uno y otro. Cuando tienes mucho dinero, puedes darte el lujo de “botarlo”. Te sobra y no hay afectación económica en tus finanzas, aunque el gasto sea “dispendioso”.

Chávez no hubiese recurrido a la “represión abierta”. Se hubiera sometido a una elección y como el mejor charlatán del siglo XXI, hubiese ganado. Sobre todo (Y es una de las pocas ventajas del gobierno), la oposición carece de un líder, de un jefe que ponga orden, que direccione. Reconozco que se hacen esfuerzos importantes, solo que aún falta mucho. Quizá hasta no haga falta. Un gran daño a la nación, es la continuación del “mesianismo” como solución a los problemas, cuando lo ideal, es que todos y cada uno asumamos nuestra responsabilidad.

En definitiva la revolución es el resultado de su ejercicio, de su estilo de gobernar. Se hizo “senil” con apenas 19 años. Lo que a AD y COPEI le llevó 40 años, estos lo hicieron elevando los errores a la centésima potencia en tan solo 10 años.

CAUSAS DEL POPULISMO CHAVISTA

Nace de la sumatoria de la “antipolítica” y la debacle de los partidos AD-COPEI. El chavismo se nutrió de ese desencanto, unas veces de manera justificada, otras no.

Hoy, se repite una tragedia histórica y el país, girando en círculos como un perro, intenta morderse su propia cola. Tenemos que impedir que la historia se detenga allí.

Si algo bueno tiene la crisis que vivimos, es volver a tener la oportunidad de corregir la historia. De “reescribirla”. De “rehacerla”. A colores y no en blanco y negro.

EL DRAMA

La “falsa Revolución” no quiere perecer. Los engendros de Hugo, más toda la “boliburguesía” chavista, no escatima esfuerzos en arrastrarnos con ellos para no morir. Para no perder el poder. Necesitan seguir gobernando y yo sí creo que se juegan la vida en ello.

Han hecho tanto daño, a tantas personas, que no habrá lugar en el planeta donde puedan esconderse de la mano de la justicia popular. Lo que ellos quisieron sobre “adecos y copeyanos”, les viene ahora con mucha fuerza.

Los ataques de Diosdado, Jaua, Jorge Rodríguez, Carreño, Elaissami, entre otros, no es otra cosa que miedo. Hoy no lo admiten y no tienen el deber de hacerlo, rodeados de todo el poder que ostentan.

Les aseguró que si no tuvieran ese poder, harían como los personajes del comercial de un curso de idiomas: silbarían como un “pollito”, luego de rugir como “tigres, lobos o leones”.

No obstante debo advertir que es necesario perdonar a algunos. Personalizar las culpas en ellos y no en sus familias si queremos avanzar. Debe haber garantías de juicios justos.

EL FUTURO DE ESTE GOBIERNO:

Gobierno no tiene ninguna credibilidad y está a menos de un mes de declararse como “Estado Forajido”. Luego vendrá el 333 y el 350 de la Constitución. Probablemente ese sea su futuro y el nuestro luchar por él. La oposición, llegado ese momento debe arriesgar el físico para reponer la democracia que en menos de un mes, termina de desaparecer formalmente.

EL HORIZONTE UCRANIANO:

Realmente no se asemejan en mucho. Salvo las violentas jornadas de protestas, por opositores descontentos con sus gobiernos. Pero a pesar de que la distancia que existe entre Ucrania y Venezuela es enorme, las crisis en las dos naciones tienen más de un punto en común. Las Protestas de Maidán Ucrania, fueron el resultado del malestar existente con respecto al gobierno de Yanukóvich y el acuerdo con Rusia, la Unión aduanera Euroasiática, se fue transformando en acciones de calle que centró los ojos de muchos medios sobre ellos. La Plaza de Maidán, símbolo de la vida política de ese país se convirtió en el punto de concentración de la oposición ucraniana.

En Ucrania, en una sola noche hubo casi 100 muertos. Aquí en más de 60 días también es muy alta la cifra pero no se le acerca. Ahora bien, si el gobierno insiste en utilizar su poder como lo ha hecho hasta ahora, instalará su “parapeto constituyente” y esa será no solo la declaratoria y asunción de un gobierno forajido, sino la autorización para que toda la sociedad se incorpore a lo que ya no será una protesta, sino una lucha por el rescate de la democracia. Igual que el acuerdo con Rusia, los venezolanos ya no tendremos excusas para no protestar. Los militares y en especial el ejército, deberá demostrar de que ésta hecho. No creo que todos detenten riquezas y poder como algunos.

La Constituyente puede marcar el hito que haga estallar a la nación. Masivamente. Ricos y pobres contra los que quieren destruir la nación, implantar el comunismo y acabar con nuestra forma de vida.

REGION CAPITAL

La sala constitucional del TSJ tiene razón: No hay que consultar al soberano para hacer constituyente, no es necesario un referendo ni para eso ni para que se apruebe lo acordado. No es necesario. En una dictadura la voluntad del tirano es ley. Bien hecho señores magistrados.

MIS RESPETOS A Manuel Rosales, no obstante la avasallante guerra sucia, que desde Venezuela y en Miami Florida USA, tienen contra sus posturas, cada uno de sus planteamientos cobran vigencia, más allá del estilo usado para decirlo. Días antes de que una “vedette” comunicacional nuevamente lo señalara de querer participar en la constituyente, él había señalado sus fuertes críticas hacia este proceso. Solo que Rosales pide elecciones apegado a la constitución y urge, una gran negociación para enfrentar la crisis.

RUIDO DE SABLES No cesa. No para tumbar, sino para reclamar. Tres Generales. Activos todos. Esperemos.

LUISA VIENE CON TODO Grandes preocupaciones genera la Fiscal. Sus archivos valen oro. Si alguien sabe ¿Quién mato a Hugo Chávez? ¿Quién mato a Danilo Anderson? ¿Quién dio la orden de poner preso a Leopoldo? Etcétera es ella. Nadie niega su complicidad y tal vez eso ha retrasado su confesión. Para eso es la política. Maduro no está dispuesto a esperar que eso ocurra…

MÁS CHAVISTAS se sumaran a las declaraciones de los disidentes. Un alto funcionario pudiera hablar y la “moral” se vendrá al piso.

APURE:

Una vez en el 2015, en Biruaca, sacaron a la calle, a una cantidad de presos o privados de libertad para hacer bulto en un acto del gobierno con temas electorales. Parece que la práctica la han repetido. Averiguaremos.

TACHIRA

INTERNACIONAL es el conflicto según algunos sectores de la oposición. Luis Tarazona, Presidente del Colegio de Profesores del Táchira, acusa la participación de las FARC y el ELN en la represión de las marchas y lo denuncia ante el Ministerio Público.

VOX POPULI En San Cristóbal del beneficiado de cobrar en “pesos” la gasolina venezolana, a los que ingresen del vecino país. Por ello, las medidas de las Casas de Cambio facilitando este comercio, solo que no contaban que los colombianos, no están acudiendo “masivamente” como creían pues las protestas en Venezuela, los alejan. Si me hubiesen dicho esto, sobre el personaje en cuestión antes de ser electo, no lo hubiera creído.

CARABOBO

DENUNCIA En Puerto Cabello, Campos de Paz en manos de la Alcaldía, anteriormente Jardines del Recuerdo en manos privada, ESTAN VENDIENDO/ASIGNANDO las parcelas ya canceladas desde hace muchos años. Un trabajador de allí mismo me ratificó que recién enterraron a alguien allí. Las autoridades lo niegan. El asunto es que ha sucedido constantemente y hay muchas otras personas con el mismo problema. Este gobierno no respeta ni el lugar de los muertos.

SUCRE

Es realmente preocupante la situación que atraviesa esta ciudad, por las malas políticas aplicadas por gobernantes ineptos, inescrupulosos y corruptos. El Alcalde David Velásquez sólo se le ve cuando hay actos en los que pueda pavonearse y darse caché. Es un funcionario muy señalado por incapacidad. De todos los que han pasado por allí, acumula muy mala fama. Desde que llegó a esa posición, la ciudad permanece hundida en la basura. Sí hablamos de gobernadores, Acuña el que se fue, tuvo una actuación tan gris, que una lluvia en horas de la tarde no sería tan borrosa, aburrida e insubstancial, como su gestión. Y sí hablamos del gobernante actual, el que para muchos es “usurpador”, bueno, aquello es para “coger palco”, pues, es más la bulla que la cabuya, ni arrastra, ni hace nada. Que suerte la de los sucrenses.

ZULIA

INCOMPRENDIDA Recomendación ofrece el politólogo Jesús Castillo: Oposición, si y solo si, no tiene como quebrar al gobierno, debe participar en la constituyente. No puede dejarle ese espacio a los chavistas. Buen tema para el análisis, aunque algunos no estemos de acuerdo. El radicalismo se apodera de todos e impide la capacidad de discusión, de análisis, de racionalidad.

