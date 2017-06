Aún no está listo el nuevo motor de Honda para Fernando Alonso

By

Nuevo jarro de agua fría para McLaren y Fernando Alonso. Si el piloto español esperaba estrenar una nueva especificación de motor en el Gran Premio de Canadá, ahora no está tan claro que eso ocurra. Honda ha anunciado que aún no está preparada para introducir una gran actualización en Montreal y que esperará al jueves, víspera de los primeros entrenamientos libres, para decidir si introduce las anunciadas mejoras.

“Está difícil introducir una gran actualización para Canadá. No me rindo, y nos estamos esforzando mucho [para estar listos], pero hasta el jueves [antes de la carrera], no puedo decidir”, dijo el jefe de Honda, Yusuke Hasegawa, en declaraciones recogidas por ‘Motorsport.com’.

Honda no quiere precipitarse y esperará hasta estar seguro de que la nueva especificación supone un considerable aumento de rendimiento sin comprometer innecesariamente la fiabilidad del MCL32.

“Hemos mejorado un poco la potencia, pero si la mejora es mínima, no vale la pena cambiar de motor para el siguiente gran premio. No hemos trabajado todavía en la configuración de la unidad de potencia. Si no confiamos en esa configuración, habrá problemas de potencia y transmisión de la misma, así que la configuración es importante”, explicó Hasegawa.

En el caso de que los riesgos sean mayores que los posibles beneficios, Honda se decantará por introducir pequeñas mejoras sin necesidad de cambiar elementos principales del motor como el MGU-H, que ya fue sustituido en el coche de Alonso durante el Gran Premio de Mónaco y acarreó una penalización en parrilla para Jenson Button, el encargado de sustituir al asturiano en las calles de Montecarlo.

