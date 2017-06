El misterioso tuit de Trump que desconcierta a las redes

El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a llamar la atención de los usuarios de Twitter con su última publicación. Este martes, el mandatario publicó un misterioso tuit que reza: “A pesar de la constante prensa negativa covfefe”.

Los internautas se mostraron confundidos por la palabra ‘covfefe’ ―probablemente se trate de una errata― y reaccionaron con una oleada de comentarios graciosos y memes, tratando de averiguar su significado y pronunciación. Asimismo, se creó un ya popular ‘hashtag’ con el mismo vocablo en la red social.

Witnessing the moment @realDonaldTrump truly became President of the United Stefufu. #covfefe pic.twitter.com/qlnzLZMUXY

— Ryan Ozawa (@hawaii) 31 de mayo de 2017