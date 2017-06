Guardiola envió un mensaje a Valverde por su fichaje con el Barça

El perfil oficial de Pep Guardiola en Twitter, @PepTeam, ha emitido un mensaje para desear suerte a Ernesto Valverde, el nuevo entrenador del FC Barcelona que será presentado este mediodía oficialmente.

El ex técnico azulgrana ha destacado que el Txinguirri es “un buen entrenador pero sobre todo un buen tipo que merece lo mejor”.

Buen técnico y sobre todo un buen tipo que merece lo mejor. ¡Suerte!

A good coach but above all a good man who deserves the best. Good luck! https://t.co/IAjX7vmMqS

— PepTeam (@PepTeam) 1 de junio de 2017