Desfigurado: Así quedó el obrero agredido en Las Mercedes (Foto fuerte)

Para todos los que me han preguntado sobre el señor herido con una bomba lacrimógena disparada a la cara por los asesinos de la PNB… aquí tienen el resultado de su "famosa paz" . Oremos por su pronta recuperación! Disculpen por las imágenes pero estas atrocidades deben ser denunciadas ante el mundo y las organizaciones internacionales a las cuales estamos entregando todas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos! PAGARÁN #TeamCarinesAlejandra #31M #31Mayo #31May #viralizaladictadura #venezuela #dictadura

