Así reaccionó Maluma cuando le preguntaron por polémica de “4 Babys” (Video)

La polémica con la canción “4 Babys” de Maluma parece no acabar pronto. Desde el estreno de la misma, muchas han sido las crícticas en torno a la letra de la canción, pues con ella describen una relación entre un hombre y cuatro mujeres a las que el joven artista asegura “amar”, así como escenas sexuales bastante explícitas que envían un mensaje, según muchos, de misoginia.

Redacción Venezuela al Día

Desde entonces al joven colombiano se le ha acusado de “cosificar sexualmente” a la mujer y aprovecharse de su fama, y del género Reggaeton, para escribir canciones que vejen la imagen del sexo opuesto. En ese sentido, muchas ONG y mujeres en todo el mundo han denunciado el tema y a su autor.

En ese sentido, y buscando una respuesta a la controversia, Tony Dandrades, encargado de entrevistar al cantante y a Pipe Peláez sobre un tema que tienen en conjunto, apartó unos momentos de la entrevista para tocar el tema, en tanto que Maluma no se había pronunciado ante la revuelta durante todo este tiempo. Sin embargo, la reacción no fue buena, y las consecuencias de ello tampoco.

“¿Cuando tu grababas “4 babys” esperabas tanta controversia?”, preguntó Dandrades, a lo que Maluma solo respondió con un gesto de incomodidad e inmediatamente llamó a alguien de la producción mientras se alejaba el micrófono de la boca. “Es que yo creo que vinimos a hacer la entrevista de lo de Pipe, dijo finalmente.

El entrevistador intentó argumentarse: “Sí, pero podemos hacer una especie de ping pong, ¿no?”, pero el intérprete no quiso continuar con la discusión. Fue cuando el presentador continuó haciéndole otra pregunta a Pélaez para cambiar el tema, pero Maluma lo interrumpió y dijo: “Yo creo que no debes seguir respondiendo esto”, y acto seguido, se levantó de la silla y se fue. Pipe Peláez se veía bastante desconcertado y, tras preguntarle qué había pasado, su compañero espetó: “Es que yo sé cómo son. Esas controversias son cosas que a mí no me interesan en este momento”.