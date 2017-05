Venezuela resiste: El joven que quiere respirar un país libre (Video)

Mi nombre es Gustavo Ramayo Camero, tengo 25 años y soy estudiante de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Aquí les dejo mi testimonio, En 2014 asumí el rol de muchos jóvenes en las protestas de calle, asumí los riesgos de exponerme al frente de las manifestaciones, de ir preso injustamente por ejercer mi derecho a la protesta, de recibir, devolver y respirar bombas lacrimógenas. Durante casi 3 años me he sometido a decenas de tratamientos, citas médicas y terapias con oxígeno. Hoy por hoy NO SÉ la causa de mi deficiencia respiratoria; todo indica que es por la intoxicación de metales pesados a causa de los gases lacrimógenos de los cuales estuve expuesto en 2014. El pasado 20 de Mayo de 2017, retomé la calle después de casi 3 años de padecer una rara “enfermedad”, o como yo lo llamo: -una rara condición de salud- Esta vez salí a la calle, no con fuerza en mis brazos y piernas, ni con pañuelos o máscaras, ésta vez salí junto a mi bombona. Pude vencer el miedo y caminar entre miles de personas, pude aguantar el sol, y una larga caminata que para mi era imposible. Fueron las palabras de aliento, abrazos y sonrisas de decenas de personas las que me dieron fuerza para seguir paso a paso, lo que me permitió caminar desde la Plaza Altamira hasta el Distribuidor Los Ruices en la concentración llamada #SOMOSMILLONES Les doy gracias a todas las personas que desde el pasado 20 de Mayo hasta hoy me han escrito palabras de apoyo, fuerza, admiración y solidaridad. Seguiré en la calle, dando a conocer mi historia, representando a los jóvenes y a todos aquellos que hoy padecen alguna condición de salud que les impide salir por Venezuela. Solo le pido a Dios que éstas fotos y éstas letras que escribo sean difundidas a más venezolanos y personas en el mundo, con la esperanza de que lleguen a manos de profesionales que puedan diagnosticar mi caso y brindarme ayuda para recuperar mi salud completa. Gracias a todos por sus buenos deseos, por sus palabras, por sus bendiciones… ¡Dios les bendiga y los colme siempre de salud! Gracias @renapetrillo sin ti no hubiera sido posible #20m #venezuela #resistencia #somosmillones #fuerza #fe

