Venezuela no merece más sangre, por Clever Lara

En 60 días de una lucha pacífica cívica y constitucional, los venezolanos hemos demostrado el talante democrático que nos caracteriza y la fuerza heroica, guerrera e histórica para defender nuestra democracia a como dé lugar. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no ha querido entender el meta mensaje de un pueblo cansado de humillaciones, de violencia y de persecuciones que pide a gritos elecciones ya para salir de este entuerto histórico en el que nos ha metido la dizque revolución.

Si bien es cierto que los venezolanos somos gente pacífica, pacientes y de bien por antología, no vamos a permitir que un grupo de forajidos pretendan instaurar en Venezuela un Estado Comunal para acabar con los principios democráticos y constitucionales avalados en la Carta Magna de 1999. En estos días de manifestaciones pacíficas, llevamos más de 60 muertos, en su mayoría jóvenes quienes han perdido la vida en manos de criminales que no aceptan la posición distinta, la posición alterna frente a un gobierno autócrata que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar, incluso a costillas de la sangre de un pueblo, que alguna vez los apoyó y que hoy en día el 81% de ese sector lo rechaza porque los han condenado al hambre, a la miseria, a morir a mengua y sin ningún tipo de derechos porque ya en Venezuela para Nicolás Maduro los venezolanos no tenemos derechos.

Nosotros desde Acción Democrática en Aragua seguimos firmes en nuestra posición frente a todos estos tipos de violaciones, y exigimos elecciones, la apertura de un canal humanitario, el cese a la violencia, la autonomía de los poderes públicos, especialmente de la Asamblea Nacional, y la liberación de los presos políticos. Ese es el único diálogo del que habla el 89% de los venezolanos, nosotros no avalamos un Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y que persigue someternos aun más y llevarnos a una crisis de donde no podamos salir nunca más. El ejemplo palpable de esta tragedia es Cuba, pongamos nuestra atención en ese país que ha sufrido hambre, miseria, persecución, que están presos dentro de su propio país, mientras un grupo de jerarcas son considerados los hombres más ricos del mundo. No obstante, eso es lo que trae el falso socialismo, una doble moral y un doble discurso, porque la gente que avala y que apoya este tipo de farsas políticas, los sucumben a la pobreza, a la miseria y a otras carencias existenciales, como una cuota para contribuir al almacenamiento de grandes fortunas de una cúpula cívico militar.

Venezuela abre tus ojos no desmayemos y sigamos adelante, el destino está cerca, recordemos que cuando más oscura se pone la noche es porque ya va a amanecer y en nuestro país, más temprano que tarde vamos a ver el resplandor, el amanecer, la felicidad de un pueblo y la restitución del hilo constitucional y de la democracia. Estamos escribiendo de manera activa la historia del país todos los días con nuestras acciones, con todas las movilizaciones que hemos hecho a nivel nacional. En nuestro estado Aragua nos hemos movilizado con fuerza, con valentía, con hidalguía y con mucha convicción a pesar de la represión y la retaliación.

Venezuela no merece más sangre, luto y muertes. Nos merecemos una patria libre, de oportunidades, de progreso, de paz, de justicia y de democracia. Por ello trabajamos y luchamos junto a nuestro pueblo hasta librar esta batalla que nos ha encomendado la historia contemporánea. Adelante, vamos bien, la luz después del túnel cada vez está más clara.

Clever Lara

Secretario de Organización

Acción Democrática Aragua

@cleverlaraad