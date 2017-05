Las emotivas palabras de Ricky Martin a Venezuela en un concierto

Ricky Martin: "Venezuela estoy contigo. Venezuela eres luz. Venezuela nunca te quedes callada, habla fuerte que el mundo te está escuchando. Te amo Venezuela”. El cantante puertorriqueño dedicó las emotivas palabras al país suramericano durante un concierto que ofreció en Barcelona, España. #RickyMartin #Venezuela #RevistaRonda #RondaNoticias @ricky_martin

A post shared by REVISTA RONDA (@revistaronda) on May 31, 2017 at 8:10am PDT