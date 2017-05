“House of Cards” en la política de Venezuela

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La política venezolana hace que las situaciones de House of Cards, la serie de Netflix, se vean hasta pequeñas en comparación, con un Frank Underwood sin Constituyente plenipotenciaria. Un pelele en comparación con quienes manejan por completo un país petrolero dominando casi todas sus instancias institucionales, o destruyendo u obviando a las que escapan de sus garras.

Por Víctor Amaya/ El Estímulo

El enemigo externo. La lucha del poder por el poder. El desprecio a la alternabilidad. El gusto por el nepotismo. El uso de la propaganda negra. El desprecio por el contrario. Las alianzas circunstanciales, efímeras pero interesadas. El abandono al que dejó de ser útil. Una mujer moviendo hilos del poder.

Cualquiera que lea ese conjunto de elementos pensará que se trata de un retrato de la política venezolana, de la revolución bolivariana, de las intrigas palaciegas de Miraflores, la historia reciente de un régimen político concentrado en seguirlo siendo. Pero no, se trata de los elementos integrados a la fórmula de House of Cards, la serie de Netflix que publicó los episodios de su quinta temporada este 30 de mayo.

Un nuevo ciclo que muestra el resultado del cambio en la dirección creativa del programa. Adiós Beau Willimon, hola Melissa James Gibson y Frank Pugliese quienes retoman los mejores elementos de las primeras dos temporadas –el foco en la política y la inteligencia maquiavélica de los personajes en desmedro de los relatos interiores y más emocionales– y aprovechan el mejor legado de su antecesor, el Plan de la Patria de Willimon resumido en una escena de 2016: Claire Underwood (Robin Wright), la primera dama, mirando fijamente a cámara por primera vez y rompiendo para siempre su cuarta pared.

Una serie escrita y que comenzó su proceso de producción antes de que Donald Trump pisara la Casa Blanca en Washington ya no como invitado sino como inquilino. Unos capítulos para la era Trump, pero pensados antes de la era Trump. En 2017, además, la ficción ha dejado de ser considerada como “exagerada” frente a un gobierno –el norteamericano– donde el abuso de poder es patente, el bullying político es cotidiano y la sorpresa se va quedando fría ante el ritmo de los escándalos.

Pero Venezuela se escribe desde el futuro con tramas aún más insólitas. Y no de ahora. Es el país gobernado por Maduro, cuyos sobrinos están condenados por tráfico de drogas; los magistrados despojan del poder al Parlamento electo; se vive en estado de excepción continuado por año y medio aunque el coto legal es de seis meses; el Vicepresidente y varios ministros son acusados de negociar estupefacientes; una ex magistrada es pillada en el principal aeropuerto internacional del país viajando con un presunto narcotraficante que llevaba casi un mes en el territorio y no había sido encarcelado a pesar de tener alerta roja y orden de captura; el asesino de una periodista que portaba chapa policial escapa del país y confiesa su crimen desde otras fronteras para luego regresar a Venezuela y pasearse con su cara bien lavada; un niño se cae en una alcantarilla que lleva cinco años rota y con muchas peticiones para ser reparada y desaparece junto a su madre que se lanzó a buscarlo; la niñera de los hijos de un ministro viaja armada a otro país en un avión oficial supuestamente para llevarle unos papeles.

Lea el artículo completo en El Estímulo