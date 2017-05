By

El viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros, desde la reunión de cancilleres que se realizó en la sede de la Organización de Estados Americanos, aseguró que su gobierno sigue con detenimiento y preocupación la situación de crisis por la que actualmente se encuentra Venezuela.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Lamentó que la participación de los expresidentes de España, Republica Dominicana y Panamá, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, y Martin Torrijos, respectivamente, así como la de El Vaticano, la cual se llevó a cabo por medio de un enviado especial del papa, haya fracasado por la falta de disposición de los actores políticos.

“Hemos realizado esfuerzos por apoyar el dialogo pacifico en esa nación, en reiteradas oportunidades incluyendo diversas declaraciones so comunicados con otros países de la región. Lamentamos que los esfuerzos de los expresidentes y el Vaticano no hayan fructificado y que no haya habido voluntad política para cumplir compromisos alcanzados, lamentamos tantas muertes, heridos y detenidos en estos últimos días. Son los propios venezolano quienes deben determinar su futuro y eso es lo que proponemos como país hermano”, expresó.

Destacó que los venezolanos tienen la responsabilidad de resolver el conflicto por el que se encuentra en el país pero de forma pacífica, sin represión, “a través de la política y la expresión l9bre de la soberanía popular que debe expresarse en las urnas”.

Reiteró que es menester que en Venezuela, así como el Consejo Nacional Electoral, debe publicar un cronograma electoral para que se celebren elecciones en el país.

“Hay una urgencia por publicar un cronograma que muchas veces ha sido postergado convocando elecciones a gobernadores y otras autoridades, conforme a los mandatos de la propia Constitución, además es necesario restituir las facultades a la Asamblea Nacional como poder autónomo e independiente del estado. Hacemos un llamado urgente a liberar a los presos políticos y a respetar derechos civiles de los ciudadanos. Vemos con extrema inquietud el decreto de estado de excepción y el anuncio de realización de Asamblea Nacional Constituyente”, concluyó.