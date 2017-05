Al comentario de William Ojeda sobre la Constituyente le salió doliente rojo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

William Ojeda ha formado parte de la política venezolana desde hace varios años, el periodista se inició como miembro del Movimiento Quinta República en 1998, luego saltó la talanquera para Un Nuevo Tiempo en el 2006 y seis años más tarde volvió a cambiar de opinión para formalizarse como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Amanda Collins/Venezuela al Día

La lamentable historia para Ojeda, quien fue uno de los constituyentistas que elaboró la actual Carta Magna, es que sus continuos cambios “entre bandos” han sido más relevantes que las funciones de los cargos que ha ostentado, o al menos, es la única razón por la que los venezolanos lo recuerdan.

A pesar de ello, William Ojeda fue noticia los últimos días, porque a pesar de su “convicción” como chavista, se pronunció en contra del llamado de Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente. Como era de esperar, al chavismo no le gustó saber eso.

Sin embargo, aunque los funcionarios del régimen están más preocupados en ordenar la represión asesina al pueblo que manifiesta contra ellos, hay otros personajes afectos a la tolda roja que mostraron descontento ante las declaraciones de Ojeda.

El conductor del programa chavista Zurda Konducta comentó al respecto, haciendo ver mal la postura de Ojeda. “Esas son las voces que salen a decir que el chavismo tiene una posición distinta, cuando sabemos que quién es ese personaje”, sostuvo Fidel Madroñero, quien solo defiende el “libre pensamiento” cuando éste defiende al presidente y sus secuaces.

Fue hace pocos días cuando el Ministerio Público citó a los conductores del mencionado programa por una emisión realizada. Al conocerse sobre la investigación que los involucraba, los insultos no cesaron y las acusaciones sobre el golpe a la “libertad de expresión”. Sin embargo ahora, Madroñero arremete contra William Ojeda por no respaldar la iniciativa chavista, que no resuelve los problemas reales del país. Doble discurso, como de costumbre.