¿WTF? Ahora puedes hacer música desde el más allá

¿Has pensado en convertirte en músico? Aún estás a tiempo de serlo, es más, ni siquiera tienes que estar vivo para contribuir con este hermoso arte.

Te presentamos a The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H. un álbum hecho por el grupo de música de ambiente Zero Karma y producido por la disquera austriaca Nekrophile Rekords.

Este álbum cuenta con una particularidad que lo hace destacar entre otros discos de este estilo y es que todos los instrumentos utilizados en la grabación fueron hechos de forma artesanal con huesos humanos, especialmente con cráneos, lo más curioso del caso es que no hay registro de como consigueron aquellos restos humanos.

Nekrophile Rekords publicó otros álbumes como “La Bestia 666” y “Los Arcángeles del Sexo Mandan la Destrución del Régimen” con la misma finalidad que The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H, el cuál era el de sonar como música de ambiente para rituales ocultistas, algunos de ellos relacionados con el satanismo o el luciferismo.

Entonces ¿Quieres contribuir con este hermoso arte luego de morir? Al fin y al cabo, dicen que el cuerpo es el mejor instrumento ¿No?.

Si no te da miedo puedes escuchar el disco aquí

Vía Culturizando