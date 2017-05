Como Trump faltó el respeto al himno de EEUU (Video)

El presidente estadounidense, Donald Trump, no pudo reprimir el impulso de tararear el himno nacional, cuyo son siguió moviendo la cabeza y la mano en el pecho durante una ceremonia oficial en el Cementerio Nacional de Arlington, generando todo tipo de bromas y de críticas de los internautas en las redes sociales, informa el portal web local AOL.

Este lunes, Donald Trump participó en la celebración del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington (Virginia, EE.UU.), que recuerda a los militares estadounidenses fallecidos en combate.

Si bien en la grabación no se oye la voz del mandatario, éste deja de cantar la letra en varias ocasiones, por lo que algunos usuarios ponen en duda las capacidades memorísticas de Trump.

Muchos usuarios no pasaron por alto el contraste entre el comportamiento alegre de Trump y la pose seria y solemne del Secretario de Defensa, James Mattis.

Hahaha trump…he forgot words to Star Spangled Banner, making big show singing along. At least he tried

— Lori King (@1loriking) 29 de mayo de 2017