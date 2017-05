Roland Garros prohíbe entrada a tenista por ponerse “tocón” con periodista

By

na de las noticias más sonadas de la presente edición de Roland Garros se ha dado fuera de las pistas. En la jornada de ayer, el tenista francés Maxime Hamou, 287 de la ATP, era entrevistado por la periodista Maly Thomas, en una conexión en directo para el programa ‘Avantage Leconte’ del canal Eurosport France, a la conclusión de su partido de primera ronda que acabó perdiendo con el uruguayo Pablo Cuevas. Lo que no esperaba la chica que hacía las preguntas es que Hamou aprovecharía para cogerla violentamente por el cuello y empezar a besarla en la oreja.

Las imágenes han corrido como la pólvora por toda Francia y la dirección de Roland Garros ha decidido hoy mismo retirar la acreditación del jugador galo, que había entrado en el cuadro procedente de la previa, para que no pueda volver a entrar en el recinto.

La nota que ha hecho pública el torneo dice lo siguiente: “Se ha decidido quitar la acreditación a Maxime Hamou por considerar su comportamiento con una periodista como de poco apropiado”.

El joven jugador francés ha pedido disculpas a la periodista. “Pido mis más profundas disculpas a Maly Thomas si se sintió herida o sorprendida por mi actitud durante la entrevista. Acabo de vivir una semana maravillosa en Roland Garros donde he vivido grandes emociones, y me puso demasiado entusiasmado con Maly a la que sinceramente respeto. No era mi intención nada de lo ocurrido. Estoy a su disposición para presentar mis disculpas verbalmente si así lo desea. Sigo aprendiendo cada día de mis errores para convertirme en un mejor jugador de tenis y una mejor persona”.

No es habitual que los torneos quiten o prohíban acreditaciones. Los últimos casos han sido los de Iie Nastase, por abuso verbal contra jugadoras del equipo británico de Copa Federación y contra Serena Williams, y el de padre de Bernard Tomic tras agredir al ‘sparring’ de su hijo durante el Mutua Madrid Open de 2013.

El récord de expulsiones de un evento del circuito lo tiene Damir Dokic, el progenitor de la extenista Jelena Dokic, que llegó a presentarse ebrio en muchos partidos de su hija con gritos contra los jerarcas del circuito WTA.

