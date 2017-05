¿Reconciliación? Filtran fotos de Marc Anthony con Shannon De Lima en un yate

By

Después del repentino divorcio entre Marc Anthony y la venezolana Shannon De Lima todos pensaron en que, dada las circunstancias por las que tomaron la decisión, la polémica pareja no volvería a verse, al menos que fuera para algún trámite que tuviera que ver estrictamente con los papeles de su separación. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, esto no fue así, pues tanto el cantante como la modelo sí han vuelto a estar juntos, y esta vez hay fotoso para comprobarlo.

Redacción Venezuela al Día

No hace mucho se rumoreó que el puertoriqueño podría estar saliendo con otra chica que no fuera su ya conocida pareja, Mariana Downing, pues él mismo publicó una fotografía muy comprometedora con la italiana Raffaela Modugno y esto desató los más descabellados rumores. Pero ahora la historia ha dado un vuelco mucho mayor, pues hay nuevas fotos que muestran como el cantante ha pasado sus más recientes días con nada menos que su ex esposa.

Las imágenes fueron tomadas desde lejos, pero se ve a la pareja, si bien no en actitud romántica, muy tranquilos en no menos que un yate pasando un rato tranquilo y relajado. Ambos se notan sonrientes y tranquilos uno al lado del otro. Hasta los momentos se conoce que él, por tres años, le dará una manutención de 10 mil dólares mensuales, además, Shannon se quedó con dos departamentos en Miami.

Ella, por su parte, no podría hablar de él ni utilizar su nombre en público y, además, el acuerdo estableció que Anthony podría dejar de pagarle este monto si ella decide volverse a casar.

Con información de El Farandi