Joven denuncia cómo fue robado por la PNB

La represión desmedida y el vandalismo por parte de las fuerzas represoras del estado, sobre todo la que llevan a cabo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, cada vez deja en evidencia la poca disposición que tienen por servir al país y más bien el propósito de destruir al pueblo.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

En este caso, un joven denunció que fue víctima de un robo y no precisamente del hampa común que diariamente mancha la vida de los venezolanos en cualquier rincón del mundo, sino más bien de la PNB, quienes interceptaron a un joven cuando este salía de su trabajo.

“Vengo saliendo del trabajo, me quitaron el teléfono y me llamaron guarimbero porque tengo unos guantes, pero también tengo botas de construcción, entonces se molestó y me quitó el teléfono y me golpeó la cabeza”, explicó el joven quien aturdido ´rechazó la actuación degenerada que emprendieron los uniformados.

Esta no es la primera vez que se registra una situación de vandalismo por parte de los cuerpos de seguridad, incluso el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, fue victimas de robo, agresión e incluso una emboscada, cuando este lunes un grupo de GNB lo interceptó a él y a su equipo a la altura de Las Mercedes, allí le quitaron todas sus pertenencias, además de agredirlos a todos los que acompañaban al líder opositor.