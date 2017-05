Hans Wuerich en la AN: Ya hay que llevar las protestas a otro nivel

By

Hans Wuerich, recordado por protestar desnudo el 20 de abril ante tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana(GNB), pidió a los funcionarios militares que reflexionen y no ataquen más a los venezolanos que manifiestan en las calles.

Durante una intervención en la sesión de la Asamblea Nacional el joven de 27 años, con una franela en la que se leía “Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo”, frase dicha por Simón Bolívar, dijo que es necesario que las protestas en el país se lleven a otro nivel y se mantengan todo el día.

“Ya es momento que las protestas se lleven a otro nivel porque para mí y para muchas personas que protestan no solo en Caracas, sino a nivel nacional sienten que estas marchas que de la mañana hasta la tarde no es suficiente y que luego todo el mundo se va tranquilo a su casa, hay mucha indiferencia todavía en la calle ya es hora de tomar la calle día y noche, asumo la responsabilidad de mis palabras”, dijo el joven.

A los funcionarios pidió que “quienes enseñan a estos funcionarios a esta GNB no lo están haciendo bien porque se supone que les deberían enseñar principio de Simón Bolívar, eso me preocupa mucho porque gracias a esta ineficiencia van 59 muertos en 60 días de protesta y eso está muy mal y grave. Desde aquí le envío un mensaje a esos funcionarios que en verdad consideren el mensaje de Bolívar, esto no es juego, espero que se tome muy en cuenta sobre todo por la familia de los muertos”.

Denunció que este lunes a la 1:10 de la mañana en la Plaza Altamira “se llevó a cabo una redada se llevaron a 30 personas detenidas esto esta muy grave también, pasó lo mismo en Colinas de Bello Monte. Le hago un llamado a esos funcionarios que tengan misericordia, no queremos más muertos, queremos paz

Dijo que “personalmente prefiero pasar ronchas unos cuantos días que a pasar roncha 10 y 40 años de dictadura, tengo 27 años. Los que se fueron del país los respeto y son bienvenidos de nuevo, los que estamos aquí vamos a luchar por la liberación de este país, yo no soy terrorista , terroristas son ellos que nos agreden y matan”.

