Ex ministro de Chávez: “El poder no es del presidente sino del pueblo”

El ex ministro del Interior del presidente Hugo Chávez, Miguel Rodríguez Torres, se manifestó al respecto acerca del llamado del presidente Nicolas Maduro sobre una Asamblea Nacional Constituyente. VAD.

Rodríguez Torres expresó su desacuerdo con este decreto presidencial porque pasa por encima de la voluntad del soberano y es una falta de respeto a la soberanía popular. “Chávez siempre lo dijo y lo hizo, cuando haya dudas y déficit democrático llamemos al pueblo y que el pueblo decida, el pueblo es el depositario de la soberanía del poder popular”.

El también mayor general retirado aseguró que “el egoísmo y los intereses personales (de los partidos políticos) están matando todo este proceso”.

“Los venezolanos exijamos, pacíficamente, que se llame a un referéndum popular, a un referéndum consultivo, que sea el pueblo que decida el rumbo de este país y que se respete la Constitución, no podemos reducir compañeros de la oposición, del chavismo, no podemos reducir el fenómeno social a la violencia, eso no es la solución, no podemos seguir esperando que muera gente, que haya gente herida, tenemos que buscar la paz y todo eso se logra ajustándonos a la Constutucion”.