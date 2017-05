Diputado denuncia que recibió disparo en la cabeza

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Arnoldo Benítez, denunció este domingo que luego de recibir un disparo en la cabeza, ahora asistirá a las marchas con casco y no con gorra como frecuentaba.

Alessadro Coppolo / Venezuela Al Día

Durante la sesión de la AN que se realizó este martes, en la que se discutió la represión desmedida que llevan a cabo las fuerzas del estado, sobre todo la Guardia Nacional Bolivariana, bvenítez informó que cambiará la gorra por los cascos.

“La bandera es el arma que me convierte en terrorista. ¿Le dispararán también a la bandera de Cuba. Soy un ciudadano que asumió hace mucho tiempo esta lucha. La bandera es mí símbolo, nadie me ve con el uniforme de la Causa R sino con mi bandera originaria (…) Tendré que cargar ahora un casco en lugar de mi gorra pese a que me dispararon a la cabeza”, comentó.

Asimismo, criticó que la GNB no solo dispare con sus armas a los manifestantes, también criticó que embistan con descargas potentes de agua, a quienes se acercan a las tanquetas.

“Me lanzaron agua con el chorro de la ballena, un GN me apuntó con un rifle. A los viejitos nos rociaron gas pimienta, (Reverol) ordena que agredan a un pueblo que reclama libertad“, expresó.