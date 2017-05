Caos: Dos camellos deciden tener sexo en plena carretera

By

Las rutas de los Emiratos Árabes suelen tener un paisaje desértico con poco para disfrutar. Pero el último jueves, los automovilistas que viajaban entre Dubai y Ras Al-Khaimah tuvieron un espectáculo insólito: una pareja de camellos decidió detenerse a tener relaciones sexuales sobre uno de los carriles, cerca de la reserva Sheikh Mohammed Bin Zayed.

Los automovilistas que pasaban aminoraban su velocidad y hacían sonar sus bocinas. Otros directamente se detuvieron, lo que generó un caos de tránsito en la zona.

Un expatriado británico que vive en Dubai filmó la escena y la subió a las redes: “Estábamos yendo a una fiesta cuando los vimos y no lo podíamos creer. Obviamente en algunas áreas rurales aquí puedes ver animales salvajes, pero esto era a otro nivel y ¡en medio de la ruta!. Es claramente lo más impresionante que he visto desde que me mudé a Medio Oriente”.

