Agresiones a la prensa desnudan el desespero del Gobierno

El Gobierno venezolano, que se dice democrático y respetuoso de las leyes, en especial de la Constitución Nacional, garante de los Derechos Humanos por demás, se ha visto acorralado frente a la coacción que le genera dos meses de movilizaciones y protestas que el pueblo, literalmente en la calle, ha protagonizado; decenas de muertos, miles de heridos y detenidos es el saldo de la represión agudizada de forma sustancial que los reporteros y periodistas han registrado en sus cámaras fotográficas o de videos, como testigos fieles de sangrientos e impensables episodios. Y como si ello no fuese suficiente, también han vivido en carne propia, la violenta y despiadada acción de los efectivos militares o colectivos tarifados del régimen.

Zeudy Acosta Paredes / Venezuela al Día

En el ejercicio de su deber como profesionales de la comunicación, amparados por la Carta Magna, la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética, cada día se lanzan al ruedo con sus equipos cotidianos y ahora los de “guerra” (máscaras antigases, chalecos antibalas). En Venezuela al Día, hemos reducido la muestra de los agredidos para contar en detalle, un periplo que nunca imaginaron en “democracia”.

“Mis convicciones están intactas”

El video aficionado captó el momento en el que era arrastrada por el piso y luego traslada entre varios funcionarios de la Guardia Nacional a la parte interna del TSJ. Ella, Elyangélica González -Corresponsal en Venezuela de Primer Impacto y Noticiero Univisión, y de Caracol Radio en Caracas-, se encontraba realizando un reporte acerca de un grupo de civiles que atacaba con armas de fuego y barras de metal a estudiantes para disolver la manifestación de aquel 31 de marzo.

“Fui tratada como una delincuente, no fue una agresión directa contra mi persona, sino contra la libertad de expresión. Quizá el relato no les gustó porque los dejaba mal parados, pues siendo testigos de lo que pasaba, la Guardia Nacional no estaba haciendo absolutamente nada”.

De no haber existido la grabación, eso lo tiene bien claro, habría sido un relato vacío, sin dar paso a la conciencia de que le ha ocurrido a ella, pero también a otros, dado que hoy son un mecanismo empleado para la represión a la prensa y al resto de la población que protesta. “Es absolutamente paradójico que haya ocurrido justo frente al TSJ, donde se supone que es allí donde uno debe encontrar justicia, y no la hubo”.

A partir de este hecho, Elyangélica, tiene la certeza de que aunque se haya vulnerado su condición física, y en su momento temió por su vida, “mis convicciones están intactas, no se acaban o terminan, no cesan por unos golpes o maltrato. Como periodista menos, siento el deber de informar; de ser utilitaria para que la gente sepa cómo actuar en situaciones comprometidas o de emergencia”.

A su criterio, existe una política de Estado que evita haya registro de cualquier hecho que pueda comprometer o poner en entredicho a las autoridades, al Gobierno, o a cualquier que se le vincule. “Callar esa voz, cero grabaciones, fotografías, audios, declaraciones”, asegura.

Para Elyangélica, la censura fuerte se nota en los medios tradicionales, desde donde se transmite información que no muestra la realidad que vive el país.

“Venezuela y el pueblo no son un cuartel”

“Todo iba en normalidad. Ya cuando la represión aumentó comenzaron a alinearse los GNB en grupos de 40 a 60 funcionarios y disparaban bombas lacrimógenas directamente hacia las personas. Lo hicieron dos veces y a la tercera decido ponerme detrás de los manifestantes para reportar desde ese ángulo. Me pasaron aproximadamente ocho bombas cerca, y la siguiente fue la que me dio en la pierna, fracturándome la tibia”, así describe Román Camacho, fotoperiodista freelance lo ocurrido el pasado 10 de abril.

Inútilmente intenta apoyar la pierna, el dolor lo superaba y se lanza al suelo, los propios manifestantes lo cargaron, mientras Román gritaba “tengo una fractura, no me agarraran la pierna”. Lo que viene lo narra él mismo “Luego se acercaron otros colegas periodistas y me cargaron hasta una moto de Reuters que me llevó a salud Chacao. Durante la asistencia, la GNB no dejó de lanzar gases hacia donde estábamos nosotros”.

Ante los acontecimientos, Román se declara impotente, preso de la rabia y con excesiva ansiedad de volver a las calles, “me queda un mes de reposo y no aguanto las ganas de regresar a hacer lo que amo, que es el periodismo”. Para quien ha asumido su oficio como una verdadera forma de vida, haberlo sacado del ruedo le afectó emocionalmente, pero sabe que pronto volverá a tomar su cámara para aportar al periodismo en tiempo de restricciones y represiones. “Sobre afrontar la represión, uno sabe que esta profesión tiene sus riesgos, los asumo y uno debe cuidarse al máximo, esto fue como dicen: “gajes del oficio”. Por ello, considera que en este gobierno esa postura no cambiará nunca, por lo que “hay que cambiar de gobierno donde el militarismo pase a un segundo plano y se quiten de la cabeza esa idea de que Venezuela y el pueblo es un cuartel”.

A su juicio, el SNTP ha hecho un “trabajo excelente denunciando todas las agresiones y atropellos, ha ido a todas las instancias y hasta en el Ministerio Público admitieron una solicitud de protección a periodistas y la Fiscalía emitió la sentencia para la protección de los periodistas”.

“Cada vez salimos con más miedo”

No sabe si a ciencia cierta la bomba lacrimógena fue lanza a ella como blanco de la GNB, pero allí impactó, en su tobillo. “Estábamos resguardándonos en El Rosal, porque el enfrentamiento ese día era entre los manifestantes y la Policía era fuerte, no podíamos salir. Una de las bombas fue lanzada justamente para donde estaba la prensa, es decir, la represión va para todo el mundo”.

Andrea Sandoval, reportera freelance, ha sido forzada, pero también ha visto de cerca el ensañamiento. “Dentro de la tanqueta, un guardia siempre agresivo hacia los manifestantes y la prensa grita por el parlante “duérmeme a todos esos fotógrafos”, narra Andrea intentando explicar lo que sabe puede significar ese mensaje. “Cada vez salimos con más miedo, porque no sabes si vas a regresar, o si regresas con un perdigón en un ojo”.

Ha sido testigo, junto a sus colegas, de la represión por parte de la GNB, PNB y, ahora el CONAS. “El atropello es indescriptible. Ya no importa si eres un adulto, un niño, si tiene 17 años o 40, si eres prensas o no, igual vas a sufrir la represión”.

Sostuvo que la prensa tiene un rol difícil, porque deben reportar y ser la voz de quienes no la tienen, “de quienes no van a las marchas porque tienen miedo, o simplemente porque no quieren; de los que no están en el país pero que igual desde lejos están pendientes de todo lo que ocurre acá”.

“Aflojen las cadenas y sean democráticos”

No una, sino muchas veces Luis Gonzalo Pérez, reportero gráfico de Caraota Digital, ha recibido agresiones directas, tanto de la GNB con un impacto de bomba lacrimógena en la pierna, como de un grupo de antisociales que no además de causarle leves heridas en el cuello y una oreja, lo despojaron de su celular y equipos de trabajo.

Por tanto, asegura que en las calles “Cubro las protestas con mucha, pero mucha adrenalina, no únicamente por buscar tener las mejores tomas y que la gente esté realmente informada de lo que sucede, sino de tener que cuidarme al mismo tiempo de una agresión”.

En su condición de ciudadano, insta al Gobierno a parar de golpear a Venezuela, “esto no es democracia, es dictadura. Cuando no permites al pueblo elegir, cuando bloqueas un referendo, cuando la gente no consigue comida y una mentira de transforma en verdad (Guerra económica), le haces un daño al ciudadano de a pie”.

Aspira entonces que “permitan alzar la voz de quien protesta como está contemplado en nuestra Carta Magna. Que no den órdenes de reprimir a quienes sólo quieren un cambio y no sean juzgados por cargar una máscara antigás y una bandera. Venezuela merece mucho más que esto, aflojen las cadenas y sean democráticos”.

El compañero de Caraota Digital Luis Gonzalo Pérez fue “bañado” por la ballena mientras transmitía desde la Francisco Fajardo #29mayo pic.twitter.com/8fybKR9SIE — Manuel R. Trujillo (@Truja) 29 de mayo de 2017

Mientras que en su condición de reportero, señala “cada quien tiene su profesión, la nuestra es estar detrás de esta pantallita (cámara) e informar a quienes no tienen la posibilidad de ser realmente informados por la censura de grandes medios. “Hoy, somos reprimidos, agredidos y hasta perseguidos por sólo informar a través de una red social, somos tildados de terroristas y ultra derecha por simplemente tener una línea editorial completamente distinta y en vanguardia a la realidad”.

A su entender, “más allá de que el mismo SNTP y organismos públicos se pronuncien (que no está nada mal) hace falta crear conciencia, es preciso rescatar los valores del venezolano, que por simplemente ver una cámara, un periodista y quien busca información es mal visto y agredido. Hace falta comprometerse con lo que se estipula en dichas reuniones y ordenanzas, somos personas también”.

“Es hora de cerrar este capítulo negro”

Varias cicatrices en su rostro propinadas por colectivos, evidencian las acciones que desde el gobierno son el imperio y la ley de las calle en los últimos meses. Fue atacada junto a un compañero de trabajo mientras cubría una manifestación en la avenida Lecuna en Caracas.

Periodista y coordinadora de El Nuevo País, Raylí Lujan ejerce la profesión desde hace 7 años, y lamenta tener que registrar tantos hechos de violencia y represión a personas que pacíficamente reclaman sus derechos constitucionales. Sin embargo, destaca que las agresiones a los medios no sólo vienen de cuerpos oficiales sino de civiles, “es algo que no nos esperábamos, es parte del odio sembrado”.

Trae a colación que, no existe intención gubernamental de garantizar el respeto a la prensa, por más que la GNB se haya reunido con el SNTP y que la Fiscalía haya dictado una medida de protección, “no les interesa porque sabe que nosotros damos a conocer todo lo que ocurre en las protestas a escala internacional”.

“Deben recapacitar, es hora de escuchar al pueblo, a esa mayoría que no les pertenece. Resolver esto mediante a expresión de vías democráticas y que se aparten de este capítulo tan negro de la historia que han causado”, demanda la periodista.