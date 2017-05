Policía de Manchester busca una maleta azul del terrorista Abedi

By

La Policía del condado de Gran Manchester (GMP), en el Reino Unido, divulgó una nueva imagen de Salman Abedi, el terrorista suicida que atacó el estadio de Manchester Arena donde 22 personas murieron el lunes pasado. En la fotografía, se observa a Abedi transportando una maleta azul de regular tamaño.

La imagen fue captada en el centro de la ciudad, solo unos días antes del ataque. “Sabemos que visitó el área de Wilmslow Road, en Manchester, y que también fue visto en el centro de la ciudad con la maleta”, informó la GMP a través de un comunicado.

La autoridades del Reino Unido creen que el inglés de ascendencia libia tuvo nexos con el grupo yihadista Estado Islámico.

Operativo. Según informó el diario The Sun, un equipo de efectivos lideró una operación de búsqueda en el Viridor Waste Management, un depósito de desperdicios cerca de Bury. No obstante, no lograron dar con la misteriosa maleta.

Los investigadores creen que el contenido no representa un verdadero peligro. Sin embargo, han pedido a la población alejarse del objeto si es que lo encuentran y reportar su hallazgo a las autoridades.