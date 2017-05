Padres de Juan Pablo Pernalete respaldan investigación del MP y exigen respeto

By

El asesinato de Juan Pablo Pernalete el 26 de abril en Altamira, ha sido un tema recurrente durante los últimos días y no precisamente por sus familiares o compañeros de lucha. El nombre del estudiante asesinado ahora es motivo de una disputa entre poderes del chavismo y los padres del joven quieren detener las especulaciones.

Amanda Collins/Venezuela al Día

El Ministerio Público Venezolano, mediante una rueda de prensa ofrecida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la muerte de Juan Pablo Pernalete se dio a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en medio de las protestas, donde le dispararon una bomba lacrimógena a quemarropa en el pecho.

Las declaraciones de la Fiscal causaron revuelo en el chavismo y han sido muchos de los simpatizantes del partido rojo los que han salido a informar sobre el caso, con pruebas, suposiciones e incluso acusaciones.

Los padres de Juan Pablo Pernalete enviaron un comunicado al país, donde reconocen como única autoridad para hablar sobre el asesinato de su hijo, al Ministerio Público. Exigieron justicia para que el culpable del asesinato pague.

“Como víctimas, exigimos respeto y abstenerse a las personas o partes que no estén involucradas o facultadas para emitir juicios que puedan entorpecer la investigación en la muerte de nuestro hijo”, agregaron en vista de todos los afectos del chavismo que salieron a atacar a la Fiscal por informar sobre las conclusiones de su investigación.

“Protestar no es un delito, protestar no significa tumbar un gobierno, protestar significa que las cosas no están bien y que se está exigiendo un cambio de políticas económicas y sociales. Por ese simple hecho de protestar, nadie tiene derecho de reprimir y quitarle la vida a un venezolano”, sostuvieron los padres de Pernalete, a la vez que afirmaron que su hijo salió a la calle a protestar por una mejor calidad de vida para él y todos los venezolanos.

“Nuestro hijo tenía sueños, planes, proyectos e ideales que cumplir al igual que todos esos muchachos hoy caídos, presos, y los que siguen expresándose a diario en las calles. Muchachos valiosos y el futuro de nuestro país (…) Hoy, nosotros como familia estamos viviendo el dolor y el horror de haber perdido a nuestro hijo de la forma como murió, al igual que las demás familias que están pasando por esta situación. Ya nuestras vidas nunca más serán las mismas. Hoy tenemos mucho dolor, dolor que nunca va a pasar pero queremos que sepan que también tenemos la fe y la fortaleza necesarias para seguir exigiendo justicia por nuestro hijo y ver cumplir sus ideales, aquellos por los cuales murió, y recordar siempre que la justicia divina llega y la terrenal no tenemos duda, que también llegará”, indicaron.