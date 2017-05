¿Mujeriego? Marc Anthony publica atrevida foto con modelo diferente a su novia

By

Parece que a Marc Anthony no le molesta la polémica que corresponde a su vida amorosa – y bastante pública- que ha rondado los prinicpales titulares de espectáculos en los últimos meses. Hace poco se conoció que el cantante se separaría definitivamente de la modelo venezolana Shannon De Lima, con la que se casó el 11 de noviembre de 2014 en La Romana, República Dominicana.

Redacción Venezuela al Día

Sin embargo, al conocerse la noticia de su divorcio, a finales de 2016 mediante un comunicado, el salsero no tardó en, nuevamente, desatar la polémica con su vida amorsa, pues pronto se supo que estaba saliendo con otra joven modelo, Mariana Downing. Pero esto no termina allí. Luego de aparecer en varios eventos con Downing, y tras lidiar con las críticas de muchos, incluyendo su futura ex esposa, De Lima, Anthony ha revolucionado las redes con una fotografía bastante miesteriosa en la que sale con muy poca ropa… y otra modelo.

La imagen en Instagram, que ya tiene más de 92.200 likes, muestra al intérprete de ‘Tu amor me hace bien’ en un sofá, ligero de ropa y abrazado a Raffaela Modugno. “Haciendo recuerdos. Feliz Memorial Day weekend. Les deseo lo mejor“, es el comentario que acompaña la fotografía.

Muchos comentarios se escribieron al respecto, pues unos seguidores alaban el hecho de que siempre esté entre mujeres hermosas, pero otros se confesaron confundidos. Lo único que sabemos es que nadie ha confirmado una relación y que, siendo el cantante tan reservado en sus redes sociales, esto se puede tratar de otra cosa… ¿o no?