Maps de Google mejora su funcionalidad

Google anunció que la última actualización de su aplicación de mapas, Google Maps, permite a los usuarios descargar mapas y acceder a ellos posteriormente sin necesidad de estar conectados a internet.

“A partir de ahora puedes descargar un área del mundo en tu teléfono y la próxima vez que descubras que no hay conectividad ya sea una carretera rural o un aparcamiento subterráneo Google Maps seguirá funcionando sin problema”, afirmó la empresa en su blog oficial.

La compañía subrayó que la última actualización de la aplicación, que de momento sólo está disponible en el sistema operativo Android, permitirá a los usuarios obtener direcciones paso a paso, buscar destinos específicos y encontrar información útil como el horario de un determinado negocio sin necesidad de conexión.

Hasta ahora se podían descargar los mapas pero no obtener indicaciones o realizar búsquedas. La empresa recordó que alrededor del 60% de la población mundial no tiene conexión a internet y cuando existe conexión es de mala calidad, lo que implica que el acceso rápido a la información todavía no es posible para la mayoría de los habitantes del planeta.

En España, al igual que en otras zonas del planeta, el servicio aún no está disponible. Desde Google indican que se irá ampliando el ratio de acción progresivamente, así como ampliarán dicha funcionalidad a dispositivos de Apple, aunque aún sin fechas.

Vía 2o Minutos