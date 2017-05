¿Le dolió? Winston Vallenilla envía descarada respuesta a Camila Canabal

By

Los últimos días no han sido sencillos para los venezolanos en cuanto a muchos aspectos de la vida cotidiana. Los escenarios políticos, sociales y económicos son una coalición de dificultades que desencadenaron una serie de manifestaciones a principios de año que ha mantenido a miles de ciudadanos en resistencia en contra del régimen del actual presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, otra cosa ha llenado la mente de los venezolanos de nostalgia: el aniversario del cierre de uno de los canales más queridos y aclamados por el país, Radio Caracas Televisión (RCTV).

Redacción Venezuela al Día

En torno a este tema ha habido mucho debate en los últimos años, en tanto que uno de sus animadores más emblemáticos, Winston Vallenilla, decidió, después de que el fallecido presidente Hugo Chávez ordenara la no renovación de la concesión del canal, unirse a los seguidores de la “revolución” e ignoró, desde entonces, todo lo relacionado con su nacimiento como artista y esta planta televisiva. Aunado a eso, no para de dar declaraciones falsas sobre los directivos y sus intereses sociales y políticos.

Nelson Bustamante, para celebrar el 10mo aniversario del cierre, produjo un emotivo programa especial en el que reunión a presentadores, actores, productores y demás miembros de RCTV para recordar cómo fue ese amargo y triste momento en el que el 27 de mayo del 2007, a las doce de la noche, el canal pionero del país apagó su señal por tiempo indefinido.

Pero Bustamante no fue el único que quiso recordar el estremecedor acontecimiento. Winston Vallenilla, quien de inmediato se convirtió en tendencia por la polémica en el tema, aprovechó el momento de popularidad para “saludar” a sus compañeros con un video en sus redes sociales, mensaje que utilizó, sin embargo, para acusar al canal de “capitalista” y de intereses “en contra del gobierno del comandante Chávez”.

Asimismo, indicó que “hasta el sol de hoy” estos artistas “siguen manipulados” por los directivos, a quienes acusó de victimarios y no víctimas.

En ese sentido, Camila Canabal, quien también fue presentadora del canal y compañera de Vallenilla por muchos años para el programa “Aprieta y Gana”, respondió a estas declaraciones y aseguró que nadie los obligó nunca a seguir ninguna corriente política y que lo que hoy reclaman como artistas, lo hacen “obedeciendo a su conciencia”.

27.05.17 | La presentadora @camilacanabal se refirió al presentador Winston Vallenilla, en la concentración por La Libertad de Expresión que se llevaba a cabo en la plaza Alfredo Sadel. “A Winston no hay más nada que decirle, nada lo hará cambiar de opinión, perdí la esperanza” dijo Canabal. Amplía esta información en nuestra galería #OnDemand Una publicación compartida de VIVOplay (@vivoplaynet) el 27 de May de 2017 a la(s) 2:17 PDT

Ahora, y como si no le pareciera suficiente, Winston ha vuelto a responder con otro video a su ex compañera. En el mensaje, asegura que él no pierde las esperanzas en que haya unión entre los ciudadanos, y que para él la amistad con ella es “sagrada”. Saluda a su familia y a sus “hijas preciosas”, e indica que, por sobre toda postura política, siempre la va a querer. En ese orden, agregó que los chavistas “son millones y millones” y que, así como “reconocen” a los opositores, piden que estos los reconozcan a ellos. Exhorta a que el único camino a la reconciliación de los venezolanos sea mediante la paz y el amor.