La supuesta pareja de Leonardo DiCaprio que tiene a todos enloqueciendo (Foto)

Parece que los amores de Hollywood son fugaces e intensos. No hace mucho se supo que la famosa modelo internacional, Bella Hadid, habría terminado su relación con el joven y exitoso cantante conocido como The Weeknd, y que este, a su vez, empezaría a salir apenas un mes después con la actriz y cantante, Selena Gómez. Muchos días pasaron y todos pensar que Hadid, por su parte, estaba destrozada y su vida amorosa se había tomado un break. La sorpresa es que esto no es así.

Redacción Venezuela al Día

Fuertes rumores apuntan a que el nuevo romance de la joven modelo es nada menos que Leonardo DiCaprio, uno de los actores más codiciados y aclamados de la industria cinematográfica. Para nadie es un secreto que al actor le gustan las muchachas considerablemente más jóvenes que él, ya que siempre se le ha visto en relaciones, si bien duraderas, con muejeres de esbeltos cuerpos y caras no tan contemporáneas con los 41 años del estadounidense. Según E! News, una fuente reveló que el actor había asistido al Naomi Campbell’s Fashion For Relief, donde Hadid desfiló en la pasarela.

Y si se preguntan por la antigua pareja de DiCaprio, Nina Agdal, pues quizás sea bueno acotar que ya no siguen juntos, pues terminaron su relación de un año hace poco. “Siguen en contacto y son amigos”, reveló una fuente cercana a la pareja a E! Online. “Fue una separación amigable, cada quien sigue adelante con su vida”.