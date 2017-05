Contra la censura: Venezolanos llevan las noticias a las “camioneticas”

By

La censura en los medios de comunicación se ha convertido en unos de los bastiones del gobierno chavista-madurista. Para nadie es un secreto que la libertad de expresión en Venezuela es cercenada.

Redacción Venezuela al Día

Desde que los medios de comunicación, en su mayoría, se arrodillaron a las complacencias del régimen… Las redes sociales, medios alternativos, la calle, se han convertido en los reproductores e informantes del acontecer nacional, rompiendo las barreras de esa censura impuesta por los rojos.

Inician las transmisiones de #ElBusTV en Caracas, una alternativa informativa sobre ruedas en un país amordazado. pic.twitter.com/D6fZWpn6ik — El BusTV (@elbusTV) 28 de mayo de 2017

En tiempos de crisis, la creatividad se vuelve fundamental, y esta nueva propuesta de comunicación llega a las camioneticas, calles y demás lugares que son comunes y hacen parte de la rutina de los caraqueños.

Lo que no escuchas en las emisoras, lo que no ves en los canales nacionales, lo que no lees en la prensa nacional… ahora te lo toparás en la vía. “En los buses, en la calle, en nuestros hogares, en los medios de comunicación; la libre información es un derecho”, publica en la cuenta de Twitter el BusTv.