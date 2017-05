Fotos: Los tuits de William Ojeda que no gustarán al Psuv

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Luego de una extensa ausencia en la política venezolana tras su derrota en las elecciones legislativas de 2015, el exdiputado William Ojeda reapareció. Aunque en su cuenta en Twitter no ha manifestado su deslinde del chavismo, dijo que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no puede ser “jamás acusada de derechista”.

“Lo dice la Fiscal General de la República, que de derechista no puede ser jamás acusada”, comentó a un reporte sobre las declaraciones de Ortega Díaz contra la Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro

Lo dice la Fiscal General de la República, que de derechista no puede ser jamás acusada: pic.twitter.com/mZPmXhwRCw — William Ojeda (@WilliamOjeda1) May 21, 2017

Por otra parte, Ojeda criticó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no convocara a elecciones en medio de un conflicto político, aunque no generales como exige la oposición. “¡Atención CNE! candidaturas a alcaldes y concejales en todo el país. Su deber es facilitar el ejercicio de la Democracia, no torpedearlo”.

También manifestó su respaldo a los periodistas perseguidos por el oficialismo Alberto Ravell y Miguel Henrique Otero. “Aunque no comparto información parcializada, considero injusto e ilegal extensión de medidas a editores (de medios de comunicación)”.

Días después de estas consideraciones, el Poder Electoral anunció que supuestamente en diciembre se realizarán los comicios regionales, pero antes, los de la Asamblea Nacional Constituyente a petición del Ejecutivo Nacional.

Coño hasta cuándo violencia y dolor. Ya basta. El pueblo debe opinar en elecciones libres y definir esta situación. — William Ojeda (@WilliamOjeda1) May 16, 2017

Aunq no comparto información parcializada, considero injusto e ilegal extensión d medidas a editores .@AlbertoRavell .@miguelhotero y otros — William Ojeda (@WilliamOjeda1) May 25, 2017

Con información El cooperante