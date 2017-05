Empresario en Florida quiere invertir $100 millones en marihuana medicinal

By

El empresario y abogado de Florida, John Morgan está dispuesto a invertir grandes suma de dinero en la industria de la marihuana médica, así lo ha demostrado cuando gastó casi $7 millones haciendo campaña a favor de dos iniciativas en la boleta estatal para ampliar la venta medicinal de la cannabis en todo el estado.

Pero está dispuesto a mas inversión, pues “he aprendido mucho sobre los milagros de la marihuana durante los últimos cinco años. Y ¿quién mejor que yo para participar?”. Así lo informó a El Nuevo Herald.

El adinerado abogado de Orlando y posible candidato a gobernador dice que está preparado para invertir en una industria que está a punto de dar un gran salto en su crecimiento.

Morgan dijo que tiene la intención de invertir $100 millones en “las oportunidades adecuadas”. También reconoció que está interesado en comprar acciones de una organización de dispensarios con licencia estatal, aunque dijo que no ha invertido aún en ninguna compañía de marihuana médica.

Morgan ha estado entre las voces más altas que han salido a la defensa de la marihuana con fines médicos en la Florida. Invirtió unos $6.8 millones en las campañas de United for Care para aprobar una enmienda constitucional a favor de la cannabis en el 2014 y el 2016, y está entre los que llaman a los legisladores a regresar a Tallahassee este verano después que los esfuerzos por aprobar una ley que regulara el programa aprobado por los votantes no tuvieron éxito durante el período ordinario de sesiones de la Legislatura.

¿Intereses financieros o políticos?

En el 2014, cuando Morgan empezó a gastar millones en su primera campaña a nivel estatal, el prestidigitador político surfloridano Roger Stone lo acusó de estar tratando de comprar su entrada a un mercado potencialmente lucrativo mediante contribuciones de campaña.

Morgan, por su parte, admite que le han propuesto invertir en Chestnut Hill Tree Farm, un vivero que tiene licencia para cultivar y vender marihuana en la Florida.

Los activos de la compañía están a la venta en este momento a un cultivador canadiense de cannabis, aunque ese acuerdo de compraventa está complicado en una demanda judicial entre los inversionistas.

“He recibido propuestas de muchas compañías, lo mismo aquí que en el resto de Estados Unidos, y seguiré teniéndolas en cuenta”, dijo Morgan, quien mostró al Herald un mensaje de voz recibido de un empresario no identificado de Arkansas el lunes por la noche para demostrarlo. “Chestnut Hill es una de ellas, y yo sigo prestándole atención. Me interesaría invertir si el valor me parece justo. Y si está disponible. El tiempo dirá”.

Morgan estuvo además muy involucrado durante los días finales del período ordinario de sesiones de la Legislatura en un debate sobre si el estado debería poner límite al número de tiendas minoristas que cualquier distribuidor con licencia puede operar y de las cuales puede ser propietario. Morgan se mostró en contra de las limitaciones, mientras que Ben Pollara, el asesor político que dirigió las campañas financiadas por Morgan, estuvo a favor, lo cual tuvo como resultado una separación extremadamente pública y contribuyó al fracaso del proyecto de ley.

Durante su ruptura, Morgan acusó a Pollara de haber cabildeado en secreto a nombre de clientes de fuera del estado que trataban de abrirse paso en el mercado de la Florida. Pollara dijo que él solamente había cabildeado o trabajado para organizaciones de activismo.

Por otra parte, recientemente surgieron rumores de que Morgan había comprado una participación en la operadora con licencia Surterra después que salieron a la luz reportes de que la relación de Morgan y Pollara había empezado a deteriorarse durante una llamada telefónica acalorada con el presidente ejecutivo de Surterra Holdings, Jake Bergmann. Pero Bergmann dijo al Miami Herald que Morgan no es uno de sus inversionistas

Y Morgan insiste en que sus intereses de negocios no fueron la razón de sus campañas políticas, y que esos intereses no están impulsando su posición política en relación con la marihuana. Si lo estuvieran, dijo, se sentaría a esperar que el Departamento de Salud de la Florida estableciera las reglas para el sistema de expendio de marihuana médica en la Florida, que es lo que sucederá si la Legislatura no se reúne en un período extraordinario de sesiones para aprobar un un proyecto de ley.

Fuente: Miami Diario