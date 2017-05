Diputado Richard Blanco le asegura a Diosdado que la Constituyente no va

By

En Venezuela sigue el clima de protestas cuando sus habitantes en distintas ciudades del país arriban a su novena semana de manifestaciones, actividades y protestas de calle contra el régimen tirano de Nicolás Maduro Moros. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente se sumó a la lista de razones para protestar en el país y el diputado Richard Blanco fue uno de los que se pronunció al respecto la mañana del lunes.

Amanda Collins/Venezuela al Día

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) destacó que en Venezuela no se va a realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Richard Blanco dirigiró su mensaje a un personaje en particular del chavismo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv y también diputado fue el receptor de sus declaraciones.

“Llueve, truene o relampaguee, la Asamblea Nacional Constituyente no va. Vamos a salir la calle a defender a venezuela, los perdigones se acaban, las balas se acaban, los asesinatos se tienen que acabar” sostuvo Blanco la mañana del lunes en una entrevista transmitida por Globovision.

De acuerdo con las declaraciones del parlamentario, la manera en que fue planteada la Constituyente no está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ilegalidad que rodea al proceso convocado por Nicolás Maduro ha causado que personas dentro del partido de gobierno se pronuncien en contra de la ANC.

“Esto ha sido tan asombroso que (…) incluso dentro del partido de gobierno activistas como Maripili Hernández, Eustoquio Contreras y otros que sabemos, están en desacuerdo con la situación”, afirmó Richard Blanco. Al descontento se han sumado otras voces relacionadas con el chavismo, como dos de los Magistrados del TSJ y la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez.