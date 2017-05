Constituyente podría prohibir elecciones regionales, según Rondón

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El rector electoral venezolano Luis Emilio Rondón dijo hoy que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el jefe de Estado del país, Nicolás Maduro, podría eliminar las elecciones de gobernadores previstas para el 10 de diciembre. EFE

Consultado sobre la posibilidad de que la ANC “prohíba” las elecciones regionales, recordó que las decisiones emanadas de ese cuerpo no pueden ser contrariadas por ninguna institución por lo que, afirmó, si de allí surgiera “algún tipo de lineamiento” orientado “a la no realización de un proceso electoral” sería incuestionable.

En una entrevista con el canal privado Globovisión, reiteró que las decisiones de Constituyente no pueden ser cuestionadas ni siquiera por el jefe de Estado.

“¿Qué garantías puede otorgar el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la realización de un proceso electoral una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente?”, se preguntó Rondón, el único de las cinco autoridades electorales vinculado a al oposición y que ha ponderado la iniciativa presidencial como inconstitucional.

Consideró que el organismo debió celebrar las elecciones de gobernadores antes que cualquier proceso relacionado con el eventual cambio de Constitución, “para darle la prioridad al ejercicio de los derechos políticos en el orden que corresponden”.

El rector criticó otra vez las bases electorales propuestas por Maduro pues, explicó, no especifican cuánto tiempo durará el funcionamiento de la ANC ni contempla un referendo aprobatorio para que los electores voten a favor o en contra del cambio de Constitución.

Asimismo, cuestionó que se pretenda escoger corredactores del nuevo ordenamiento jurídico por “ámbito sectorial” pues, argumentó, esto se hará utilizando “subregristros electorales” lo que violaría el principio de universalidad y proporcionalidad del voto, poniendo el proceso “al margen de los principios democráticos”.

Dijo que estas votaciones sectoriales son discriminatorias porque darán la posibilidad a unos ciudadanos de elegir a dos representantes mientras que otros solo podrán escoger uno, como una ama de casa que no pertenezca a ninguno de los sectores establecidos.

Rondón también rechazó que se vaya a seleccionar un representante por municipio debido a que existen localidades con cerca de dos mil electores y otras con casi 500.000, lo que, insistió, “viola la proporcionalidad por estado establecida en la Constitución”.

Por lo anterior, propuso al CNE “regresar” las bases del proceso a Maduro para su modificación, al tiempo que se mostró a favor de llamar a elecciones “transparentes” que sean un “mecanismo pacificador” ante la ola de protestas que vive el país desde el 1 de abril y que ha dejado 59 muertos y un millar de heridos.

Afirmó además que el organismo no ha discutido ningún cronograma sobre la Constituyente y que la fecha de elección de los representantes anunciada para finales de julio por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no fue consultada y no ha sido votada por el directorio.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se negó a participar en este proceso, que comenzará esta semana con la postulación de los candidatos a constituyentes, al considerarlo fraudulento y, por el contrario, ha dicho que seguirá llamando a sus simpatizantes a manifestarse contra el Gobierno.