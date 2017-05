Conserjes escolares en Miami piden ayuda: Estamos quemados y solos

By

Los conserjes de las escuelas públicas de Miami-Dade están pasando trabajo para mantener los edificios limpios, en momentos en que las reducciones de presupuesto y la pérdida de estudiantes que se han ido a las escuelas charter han llevado a reducciones en el personal de limpieza.

La semana pasada, en una reunión de la Junta Escolar, conserjes y representantes de su sindicato afirmaron que están abrumados por el exceso de trabajo y no pueden cumplir las exigencias de limpieza en las escuelas del condado. Los conserjes exhortaron al distrito escolar a que contrate a más empleados y cambien la manera en se asignan a las escuelas.

“Estos alumnos son importantes. Tienen que venir a estudiar a una escuela limpia”, dijo Helen Huls, conserje y vicepresidenta de la sección AFSCME Local 1184 del sindicato que representa a los conserjes escolares de Miami-Dade. “Lo único que necesitamos es alguna ayuda, por favor. Estamos quemados. Los conserjes están quemados, están quejándose. No quieren venir a trabajar porque están solos”.

Antonio Brooks, conserje principal de la escuela primaria Kendale Elementary, dijo al Miami Herald que cuando empezó a trabajar en la escuela hace unos tres años había tres conserjes en el turno de día. Ahora Brooks es el único. Hay cuatro conserjes que limpian la escuela por la noche.

“Estamos cortos de personal”, dijo Brooks. “Para poder dar un mantenimiento de primera a nuestras escuelas necesitamos el personal que pueda hacerlo”.

Brooks dijo que la falta de conserjes crea peligros de seguridad.

“Cuando se impone esa carga de trabajo a una sola persona, aumentan las probabilidades de que sufra lesiones”, dijo, y agregó que sufrió una fractura en la cara y una contusión leve en octubre del año pasado, cuando un viejo invernadero de la escuela se derrumbó mientras trataba de limpiarlo por su cuenta.

“Las cosas tienen que cambiar”, dijo.

Los problemas se remontan al curso escolar 2012-2013, cuando los recortes de presupuesto que siguieron a la recesión llevaron a cambios en la manera en que se calcula el número de conserjes por escuela. El área en pies cuadrados de la escuela era antes el factor principal para determinar la cantidad de conserjes, pero como medida de reducción de costos se otorgó a los directores de escuela una mayor libertad para decidir cuántos conserjes contratan.

Según la fórmula que se usa en este momento, el número de estudiantes de una escuela es uno de los factores clave en la decisión de contratación, lo cual significa que algunas escuelas que han perdido muchos alumnos que se han ido a las escuelas charter ahora tienen menos conserjes para limpiar la misma cantidad de pies cuadrados.

“No importa cuántos estudiantes haya en el edificio, el edificio no se encoge”, dijo Vicki Hall, presidenta de la sección AFSCME Local 1184 del sindicato. “Ellos están cansados, están quemados. No les tienen respeto”.

Hall dijo que desde hace dos años está planteando esas preocupaciones ante el distrito escolar. Agregó que algunos conserjes escolares que no pueden con la carga de trabajo han sido castigados con medidas disciplinarias por los administradores escolares por no completar su trabajo. Daisy González-Diego, portavoz de las Escuelas Públicas de Miami-Dade, dijo que el distrito no está al tanto de queja alguna de este tipo de parte de los conserjes.

Steve Gallon, miembro de la Junta Escolar, planteó el asunto en la reunión e hizo un llamado al distrito escolar a que evalúe de nuevo la manera en que determina la cantidad de conserjes por escuela. El asunto se aprobó por unanimidad y cuatro miembros de la junta lo copatrocinaron.

“Esta es una oportunidad para la revisión, discusión y un nuevo nivel de comunicación con los empleados que han sido afectados… con la esperanza de encontrar una solución aceptable para mejorar las condiciones de trabajo, el valor y la asignación de recursos, la distribución y, sobre todo, el mantenimiento de nuestras escuelas para los maestros, empleados y alumnos”, dijo Gallon al Herald.

Fuente: El Nuevo Herald