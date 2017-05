Twitter estrena 239 emojis nuevos (Foto)

A partir de hoy puedes ahorrarte unos cuantos caracteres por tuit si hablas de brócoli, dinosaurios o vampiros. Llegan estos y otros emojis a la versión web Twitter, según ha anunciado el diseñador de la red social Bryan Haggerty. En realidad son 56 nuevos emojis, y los 183 restantes son variaciones de género y color de piel, reseñó La Vanguardia.

Según publica Mashable, entre estos nuevos emojis nueve son caras: una que se tapa la boca, otra que manda callar con el dedo índice y una cabeza que explota, por ejemplo. Otros seis emojis son personas, como una mujer dando el pecho y otra con un hiyab.

🎊 You can now send 🧙‍♀️ witches + 🧙‍♂️ wizards on Twitter. Fairies and vampires too (✊) but only on the website (☹️) https://t.co/aog7VBnuuO pic.twitter.com/gH353N8V9K

— Jeremy Burge 🐥 (@jeremyburge) May 24, 2017